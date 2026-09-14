Incidente
El corte de un cable en las obras de una calle de Lucena provoca un apagón en todo el centro
Una máquina excavadora ha seccionado un cable de tendido eléctrico durante los trabajos en la calle Juan Jiménez Cuenca, provocando un corte de luz generalizado en el centro de Lucena
La zona centro de Lucena ha sufrido un apagón general desde primera hora de la mañana de este lunes. Una incidencia en las obras que se ejecutan en la calle Juan Jiménez Cuenca ha causado esta paralización del suministro eléctrico, según han indicado fuentes municipales.
Minutos antes de las 9.30 horas se cortaba de forma abrupta el abastecimiento eléctrico, justo en el inicio de la jornada laboral en oficinas y comercios. Este episodio también ha afectado al propio edificio del ayuntamiento y a varias delegaciones municipales. La falta de luz ha impedido, por ejemplo, levantar persianas metálicas en numerosos locales o servir desayunos en establecimientos hosteleros, junto a los inconvenientes usuales en las viviendas.
Incidente en la esquina con la calle Canalejas
Las mismas fuentes han precisado que la suspensión del suministro ha estado originada por el corte de un cable, de grosor medio, perfectamente visible, ocasionado por una máquina excavadora en la esquina entre las calles Juan Jiménez Cuenca y Canalejas.
De inmediato ha sido cursado aviso a la empresa Elecnor para, en primer lugar, articular una solución provisional. El apagón se ha extendido también a otros sectores de Lucena y la ejecución de los trabajos de urgencia también ha requerido anular la luz en otros entornos.
En torno a las 10.30 horas, la luz ha comenzado a regresar en diferentes puntos de forma progresiva y con algunas interrupciones aisladas. No obstante, continuaban sin abastecimiento las calles más próximas al lugar concreto de la incidencia.
A priori, los operarios de la compañía eléctrica han realizado una subsanación transitoria hasta reponer en su totalidad las conducciones eléctricas a través de una intervención programada.
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