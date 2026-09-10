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Primera edición

El Valle de los Pedroches gana el primer Mundial del Jamón, con Brad Pitt, Antonio Banderas y Georgina Rodríguez entre los reconocidos

El territorio cordobés se impone a Guijuelo, Extremadura y Jabugo en una cita celebrada durante tres días en Ronda

Ronda cierra la I Edición del Mundial del Jamón con Valle de los Pedroches como ganador del título al &quot;Mejor Jamón del Mundo&quot;

Ronda cierra la I Edición del Mundial del Jamón con Valle de los Pedroches como ganador del título al "Mejor Jamón del Mundo" / CÓRDOBA

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

El Valle de los Pedroches se ha convertido en el primer ganador de la historia del Mundial del Jamón, celebrado en Ronda, tras imponerse a otros tres grandes territorios productores de jamón ibérico: Guijuelo, Extremadura y Jabugo.

La primera edición de esta cita, impulsada por Enrique Tomás, se ha desarrollado durante tres jornadas en el Convento de Santo Domingo y ha reunido a miles de personas en torno a uno de los productos más representativos de la gastronomía española.

El protagonismo cordobés llegó con el reconocimiento al Valle de los Pedroches como «Mejor Jamón del Mundo», un título con el que este territorio se estrena además como primer vencedor del certamen.

La competición reunió a ocho productores finalistas procedentes de las cuatro zonas participantes. Por Los Pedroches concurrieron Ibedul y Sierra Morena, mientras que por Guijuelo participaron Chacinerías Díaz y Aljomar; por Jabugo, Consorcio de Jabugo y Micsa (Hnos. Velázquez); y por Extremadura, Señorío de Montanera y Montesano.

Durante el Mundial, los asistentes pudieron degustar jamones de los distintos territorios y conocer las características de cada zona productora, en una programación centrada en divulgar la diversidad del jamón ibérico.

Distinciones a los "amantes del jamón"

El encuentro convirtió durante tres días a Ronda en punto de reunión de productores, profesionales, expertos y aficionados al jamón. El Convento de Santo Domingo acogió degustaciones y actividades ligadas a la cultura de este producto.

La programación incluyó también los premios «Amantes del Jamón», que reconocieron a distintas personalidades por su relación y proyección de este producto.

Entre los premiados estuvieron la alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, José Luis «El Turronero», Fran Rivera y Tana Rivera. La organización también cita entre los reconocidos a Joan Manuel Serrat y ha anunciado distinciones internacionales para Brad Pitt, Georgina Rodríguez, Antonio Banderas, David Bisbal y Elsa Pataky.

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La organización plantea el Mundial del Jamón como una cita con vocación de continuidad y aspira a consolidarlo como encuentro anual en torno a los principales territorios productores.

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