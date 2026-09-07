Obituario
Fallece a los 70 años el sacerdote lucentino José Gutiérrez tras una vida dedicada a la Iglesia
Dedicó más de cuatro décadas de su vida al cuidado espiritual de los fieles
Con profunda tristeza y renovada fe en la Resurrección, la comunidad diocesana despide al sacerdote José Eloy Gutiérrez Molero, servidor de la Iglesia que dedicó más de cuatro décadas de su vida al cuidado espiritual de los fieles.
Nacido en Lucena el 8 de abril de 1956, fue ordenado presbítero por Monseñor Infantes Florido en la parroquia de San Mateo Apóstol de su localidad natal el 30 de mayo de 1981. Inició su fecundo ministerio sacerdotal integrando los equipos pastorales de Nuestra Señora del Castillo en Fuente Obejuna y, posteriormente, de Aguilar de la Frontera y Jauja.
Con ejemplar entrega, asumió la responsabilidad como párroco de Nuestra Señora de los Remedios en Zuheros, cura encargado y miembro del equipo pastoral de Nuestra Señora de la Asunción en Luque, así como párroco de San José en Jauja, San Mateo Apóstol en Monturque y San Antonio de Padua en Huertas Bajas. A finales de los años noventa trasladó su labor a la ciudad de Córdoba, donde ejerció como vicario parroquial de San Pedro Apóstol, consiliario de la Hermandad del Socorro y capellán del Hospital Universitario Reina Sofía, ofreciendo un valioso acompañamiento y consuelo a los enfermos.
Durante quince años guio con celo y cercanía a las comunidades de la Inmaculada Concepción en San Sebastián de los Ballesteros y de San Pedro de Alcántara en La Victoria. En sus últimos años de vida presbiteral continuó sirviendo a la Iglesia en la parroquia del Beato Álvaro de Córdoba, primero como adscrito y finalmente como vicario parroquial. Encomendamos su alma a la infinita misericordia del Padre para que goce de la paz eterna y el descanso prometido a sus fieles servidores. Descanse en paz.
- El pueblo de Córdoba cuyos vecinos siguen llamándose como en tiempos de Roma
- Nadie imaginaba lo que había sobre el cerro de este pueblo de Córdoba: un palacio que sorprendió a los arqueólogos
- Miles de personas secundan las concentraciones de apoyo a Ceuta en los pueblos de Córdoba
- Montemayor refuerza su vigilancia policial tras conocer la okupación de una casa este fin de semana
- Unos okupas abandonan una casa en Fernán Núñez escoltados por la Guardia Civil tras la presión vecinal
- Córdoba, entre el aviso amarillo de la Aemet y las posibles lluvias: así cambia el tiempo este fin de semana
- Córdoba, en una 'tregua de 24 horas': la Aemet pronostica 'chubascos ocasionales' en el sur de la provincia y una leve bajada de temperaturas
- La Vuelta a España 2026 sale de Palma del Río: estos son sus monumentos, edificios representativos y lugares característicos