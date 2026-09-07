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Fallece a los 70 años el sacerdote lucentino José Gutiérrez tras una vida dedicada a la Iglesia

Dedicó más de cuatro décadas de su vida al cuidado espiritual de los fieles

El sacerdote lucentino José Gutiérrez, en una imagen de archivo.

El sacerdote lucentino José Gutiérrez, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

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Rafael Castro

Rafael Castro

Córdoba

Con profunda tristeza y renovada fe en la Resurrección, la comunidad diocesana despide al sacerdote José Eloy Gutiérrez Molero, servidor de la Iglesia que dedicó más de cuatro décadas de su vida al cuidado espiritual de los fieles.

Nacido en Lucena el 8 de abril de 1956, fue ordenado presbítero por Monseñor Infantes Florido en la parroquia de San Mateo Apóstol de su localidad natal el 30 de mayo de 1981. Inició su fecundo ministerio sacerdotal integrando los equipos pastorales de Nuestra Señora del Castillo en Fuente Obejuna y, posteriormente, de Aguilar de la Frontera y Jauja.

Con ejemplar entrega, asumió la responsabilidad como párroco de Nuestra Señora de los Remedios en Zuheros, cura encargado y miembro del equipo pastoral de Nuestra Señora de la Asunción en Luque, así como párroco de San José en Jauja, San Mateo Apóstol en Monturque y San Antonio de Padua en Huertas Bajas. A finales de los años noventa trasladó su labor a la ciudad de Córdoba, donde ejerció como vicario parroquial de San Pedro Apóstol, consiliario de la Hermandad del Socorro y capellán del Hospital Universitario Reina Sofía, ofreciendo un valioso acompañamiento y consuelo a los enfermos.

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Durante quince años guio con celo y cercanía a las comunidades de la Inmaculada Concepción en San Sebastián de los Ballesteros y de San Pedro de Alcántara en La Victoria. En sus últimos años de vida presbiteral continuó sirviendo a la Iglesia en la parroquia del Beato Álvaro de Córdoba, primero como adscrito y finalmente como vicario parroquial. Encomendamos su alma a la infinita misericordia del Padre para que goce de la paz eterna y el descanso prometido a sus fieles servidores. Descanse en paz.

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