La Aemet avisa de un importante cambio en el tiempo en Córdoba: el calor se prepara para decir adiós

Tras muchos días de calor muy por encima de lo habitual, parece que se prepara una tregua climática y que el termómetro comenzará a descender, tímidamente al principio y con más intensidad con el paso de los días. Es la principal conclusión que se extrae de los últimos pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que espera un importante "cambio de tiempo por el paso de un frente" que llega a la península Ibérica hoy martes, 8 de septiembre.

En las próximas horas habrá "lluvias en el noroeste, abundantes en Galicia y comunidades cantábricas". En el caso de Andalucía y más concretamente de la provincia de Córdoba, se sentirá un leve descenso de las temperaturas, tanto de las máximas durante la próxima tarde como de las mínimas en la siguiente madrugada.

Mientras tanto, mañana miércoles, la Aemet espera "tormentas fuertes o muy fuertes en el área mediterránea y Baleares". Además, las temperaturas "bajarán notablemente" y tendremos el "fin del calor intenso".

Avisos climáticos de la Aemet hoy martes, 8 de septiembre. / X / @AEMET_Esp

El tiempo en Córdoba y provincia hoy martes, 8 de septiembre

No obstante, si nos centramos en el tiempo que hará hoy martes, 8 de septiembre, en Córdoba y provincia, lo primero que hay que referir es que la Campiña cordobesa tiene activo el aviso amarillo de la Aemet por temperaturas máximas que pueden alcanzar los 39 grados. El resto de la provincia no tiene alertas. Habrá cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso. Vientos flojos variables, tendiendo a componente oeste con intervalos moderados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 21º y 39º, en Lucena entre 23º y 36º, en Pozoblanco entre 21º y 38º, y en Priego de Córdoba entre 21º y 35º.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

El miércoles bajan notablemente las temperaturas

Este miércoles, 9 de septiembre, la Aemet espera para Córdoba y provincia cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en descenso, localmente notable para las máximas. Vientos de componente oeste flojos a moderados.

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 19º y 35º, en Lucena entre 19º y 31º, en Pozoblanco entre 17º y 30º, y en Priego de Córdoba entre 17º y 30º.