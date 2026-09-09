Córdoba cambia de 'fase climática': bajan las temperaturas y la Aemet espera lluvias en estas horas del día

Córdoba ha cambiado claramente de fase climática y así lo evidencia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El instituto oficial pronostica, con una probabilidad del 50%, la llegada de lluvias a la capital y a otros puntos de la provincia, en especial durante la tarde, entre las 14.00 y las 19.00 horas.

Tras muchos días de calor sofocante, parece que septiembre va entrando en una dinámica más habitual, con temperaturas que en la jornada de hoy miércoles, 9 de septiembre, no superarán los 35º en Córdoba y que incluso pueden quedar por debajo de los 30 grados en zonas del norte y del sur de la provincia.

Variación y previsión de temperaturas, en mapas elaborados por la Aemet. / X / @AEMET_Andalucia

Alivio de las temperaturas en los próximos días

El alivio en las temperaturas no será cosa de unas horas, sino que se mantendrá hasta, al menos, el próximo fin de semana. Es posible, de hecho, que ya no volvamos a superar los 40 grados en lo que queda de año, aunque esta es una cuestión que aún debe dilucidarse durante la segunda parte de septiembre, ya que los pronósticos, y más con el otoño a la vuelta de la esquina, son difusos con tantos días de antelación.

La previsión de hoy miércoles, 9 de septiembre

En todo caso, si nos centramos en la previsión de la Aemet para hoy miércoles, 9 de septiembre, esperamos en Córdoba y provincia cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en descenso, localmente notable para las máximas. Vientos de componente oeste flojos a moderados.

El tiempo por horas en Córdoba hoy miércoles, 9 de septiembre. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 19º y 34º, en Lucena entre 18º y 31º, en Pozoblanco entre 18º y 30º, y en Priego de Córdoba entre 19º y 29º.

El jueves, misma dinámica en cuanto al calor

Este jueves, 10 de septiembre, la Aemet espera para Córdoba y provincia cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en descenso; máximas con pocos cambios. Vientos flojos variables.

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 18º y 35º, en Lucena entre 18º y 31º, en Pozoblanco entre 15º y 31º, y en Priego de Córdoba entre 16º y 30º.