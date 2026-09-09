El tiempo
Córdoba cambia de 'fase climática': bajan las temperaturas y la Aemet espera lluvias en estas horas del día
Esta es la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia
Córdoba ha cambiado claramente de fase climática y así lo evidencia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El instituto oficial pronostica, con una probabilidad del 50%, la llegada de lluvias a la capital y a otros puntos de la provincia, en especial durante la tarde, entre las 14.00 y las 19.00 horas.
Tras muchos días de calor sofocante, parece que septiembre va entrando en una dinámica más habitual, con temperaturas que en la jornada de hoy miércoles, 9 de septiembre, no superarán los 35º en Córdoba y que incluso pueden quedar por debajo de los 30 grados en zonas del norte y del sur de la provincia.
Alivio de las temperaturas en los próximos días
El alivio en las temperaturas no será cosa de unas horas, sino que se mantendrá hasta, al menos, el próximo fin de semana. Es posible, de hecho, que ya no volvamos a superar los 40 grados en lo que queda de año, aunque esta es una cuestión que aún debe dilucidarse durante la segunda parte de septiembre, ya que los pronósticos, y más con el otoño a la vuelta de la esquina, son difusos con tantos días de antelación.
La previsión de hoy miércoles, 9 de septiembre
En todo caso, si nos centramos en la previsión de la Aemet para hoy miércoles, 9 de septiembre, esperamos en Córdoba y provincia cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en descenso, localmente notable para las máximas. Vientos de componente oeste flojos a moderados.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 19º y 34º, en Lucena entre 18º y 31º, en Pozoblanco entre 18º y 30º, y en Priego de Córdoba entre 19º y 29º.
El jueves, misma dinámica en cuanto al calor
Este jueves, 10 de septiembre, la Aemet espera para Córdoba y provincia cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en descenso; máximas con pocos cambios. Vientos flojos variables.
Los termómetros se situarán en Córdoba entre 18º y 35º, en Lucena entre 18º y 31º, en Pozoblanco entre 15º y 31º, y en Priego de Córdoba entre 16º y 30º.
- El pueblo de Córdoba cuyos vecinos siguen llamándose como en tiempos de Roma
- Fallece a los 70 años el sacerdote lucentino José Gutiérrez tras una vida dedicada a la Iglesia
- La Aemet avisa de un importante cambio en el tiempo en Córdoba: el calor se prepara para decir adiós
- Nadie imaginaba lo que había sobre el cerro de este pueblo de Córdoba: un palacio que sorprendió a los arqueólogos
- Miles de personas secundan las concentraciones de apoyo a Ceuta en los pueblos de Córdoba
- Córdoba, entre el aviso amarillo de la Aemet y las posibles lluvias: así cambia el tiempo este fin de semana
- Muere un hombre de 66 años al volcar el coche que conducía en Fuente Obejuna
- Paula de Prado (34 años), agricultora en Baena: 'Vivo feliz entre este mar de olivos cordobeses que me ha visto crecer