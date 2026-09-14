Doce historias que muestran cómo los fondos europeos impulsan una Andalucía más innovadora, social y sostenible

La Junta de Andalucía, pone en marcha la campaña 'Europa en cada paso', una iniciativa que recorre Andalucía para mostrar cómo los fondos europeos se traducen en proyectos concretos que generan oportunidades, transforman el territorio y mejoran la vida de las personas.

Cada parada del viaje forma parte de un mismo relato, el de una Andalucía que avanza con el apoyo de la UE.

Bajo el concepto 'Europa en cada paso', la iniciativa propone un viaje audiovisual por Andalucía para descubrir algunos de los proyectos que materializan esta transformación. Un recorrido en el que cada parada muestra cómo la acción europea no se expresa únicamente a través de cifras, o marcos normativos, sino también en iniciativas y personas que están configurando el presente y el futuro de la región.

La Vía Verde Tharsis-Odiel forma parte del tercer capítulo, 'Una Andalucía más verde'. / Junta de Andalucía

La campaña recorre doce proyectos cofinanciados con fondos europeos, acercándose a sus protagonistas para conocer cómo estas iniciativas contribuyen a construir una Andalucía más competitiva, sostenible e inclusiva.

Un recorrido por doce proyectos que están transformando Andalucía

El viaje se estructura en torno a tres capítulos, reflejando los principales ámbitos en los que los fondos europeos están contribuyendo a la transformación de Andalucía:

El primero, 'Una Andalucía más inteligente, digital y competitiva', muestra cómo la innovación, la investigación, la digitalización y el apoyo al tejido productivo están generando oportunidades en la comunidad.

El recorrido alcanza Sevilla para conocer el Tokamak SMART, un proyecto pionero de fusión nuclear desarrollado en la Universidad de Sevilla; continúa en Montilla (Córdoba) con HAGRO, un proyecto en el que se trabaja para hacer posible un uso seguro y eficiente de aguas regeneradas en el riego del olivar; visita en Barbate (Cádiz) las instalaciones de CUPIBAR, referente de una acuicultura que combina tradición e innovación; y llega hasta Málaga para mostrar cómo el Modelo de Gestión Integral y Perfilado Estadístico del Servicio Andaluz de Empleo incorpora nuevas tecnologías para ofrecer una atención más personalizada y mejorar la intermediación laboral.

Proyecto Tokamak SMART. / Junta de Andalucía

Proyecto HAGRO. / Junta de Andalucía

CUPIBAR es referente de una acuicultura que combina tradición e innovación. / Junta de Andalucía

Servicio Andaluz de Empleo. / Junta de Andalucía

El segundo capítulo, 'Una Andalucía más social', pone el foco en las personas y en proyectos que favorecen la empleabilidad, la educación, la inclusión social y la igualdad de oportunidades.

El programa Emplea-T facilita la incorporación al mercado laboral y la contratación estable. En Isla Cristina (Huelva), el recorrido descubre como ERACIS+ acompaña a personas en riesgo de exclusión social a través de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral. En Algeciras (Cádiz), visita un centro de Formación Profesional Dual para ver cómo acerca al alumnado al mercado laboral con la colaboración entre centros educativos y empresas. Y en Almería, con apoyo de los fondos europeos, se ha construido el nuevo Conservatorio Profesional de Danza Kina Jiménez, mejorando las infraestructuras educativas y culturales de la provincia.

Programa Emplea-T / Junta de Andalucía

ERACIS+ acompaña a personas en riesgo de exclusión social. / Junta de Andalucía

Formación Profesional Dual en Algeciras. / Junta de Andalucía

Conservatorio Profesional de Danza Kina Jiménez. / Junta de Andalucía

Finalmente, 'Una Andalucía más verde' recorre proyectos que contribuyen a conservar el patrimonio natural, hacer un uso más eficiente de los recursos y promover un desarrollo más sostenible.

La adquisición de la finca Veta la Palma contribuye a preservar la biodiversidad y proteger el Espacio Natural de Doñana. En Huelva, la Vía Verde Tharsis-Odiel recupera espacios naturales mediante una infraestructura verde sostenible. En Granada, la cubierta verde y fotovoltaica del Metro mejora la eficiencia energética de esta infraestructura de transporte. Y en Jaén, las ayudas a la agricultura y ganadería ecológica apoyan a productores en la adopción y mantenimiento de prácticas más sostenibles.

Veta la Palma. / Junta de Andalucía

Vía Verde Tharsis-Odiel. / Junta de Andalucía

Las ayudas a la agricultura y ganadería ecológica apoyan a productores. / Junta de Andalucía

Cubierta del Metro Granada. / Junta de Andalucía

Una Europa que se ve, se escucha y se vive

'Europa en cada paso' muestra el impacto de los fondos europeos a través de las historias de sus protagonistas, que son personas que investigan, estudian, trabajan la tierra, emprenden o se benefician de una ayuda. Y serán estas personas las que nos contarán su experiencia.

La campaña recorre doce proyectos cofinanciados con fondos europeos.

Este recorrido permite mirar hacia el futuro y mostrar cómo el apoyo europeo continúa contribuyendo a construir una Andalucía más inteligente, digital y competitiva, más social y más verde.

La FP Dual de Algeciras forma parte del segundo capítulo, 'Una Andalucía más social'. / Junta de Andalucía

La campaña y las historias de los doce proyectos pueden descubrirse en europaencadapaso.com.