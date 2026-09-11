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Tres batallones de la Brigada Guzmán el Bueno X estrenan mando en Cerro Muriano

Los relevos afectan al Batallón de Zapadores X, al Batallón de Carros de Combate Málaga y al Batallón de Infantería Protegida Princesa

Teniente coronel Lozano recibiendo banderin del Batallón de Zapadores X de manos de la teniente coronel Beatriz Gámez Martínez.

Teniente coronel Lozano recibiendo banderin del Batallón de Zapadores X de manos de la teniente coronel Beatriz Gámez Martínez. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Brigada Guzmán el Bueno X, con base en Cerro Muriano (Córdoba), ha completado esta semana el relevo de mando en tres de sus unidades: el Batallón de Zapadores X, el Batallón de Carros de Combate ‘Málaga y el Batallón de Infantería Protegida Princesa. Los actos de toma de posesión se han celebrado los días 10 y 11 de septiembre en la base militar cordobesa.

El primero de los actos tuvo lugar este jueves con la toma de posesión del teniente coronel Ignacio Lozano Juez como nuevo jefe del Batallón de Zapadores X. Lozano recibió el mando de la teniente coronel Beatriz Gámez Martínez en una ceremonia presidida por el general jefe de la Brigada Guzmán el Bueno X, Fernando Ruiz Gómez.

Teniente coronel Fernandez Pérez dando novedades.

Teniente coronel Fernandez Pérez dando novedades. / CÓRDOBA

Nuevo jefe para el Batallón Málaga

Ya este viernes, 11 de septiembre, se ha formalizado el relevo al frente del Batallón de Carros de Combate Málaga. El teniente coronel Daniel Díaz Simón ha entregado el mando al teniente coronel Ángel Luis Fernández Pérez.

La ceremonia ha estado presidida por el coronel jefe del Regimiento Acorazado Córdoba 10, Francisco Javier Carpio Sánchez.

Cambio de mando en el Batallón Princesa

La jornada ha continuado con la toma de posesión del teniente coronel Avilio Carrasco Sanz al frente del Batallón de Infantería Protegida Princesa.

El teniente coronel Avilio Carrasco recibiendo el banderín de la unidad.

El teniente coronel Avilio Carrasco recibiendo el banderín de la unidad. / CÓRDOBA

Carrasco ha recibido el mando del teniente coronel Víctor Manuel Carrera Armario, en una parada presidida por el coronel Ignacio Armada Losada, jefe del Regimiento de Infantería La Reina 2.

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Con estos actos, la Brigada Guzmán el Bueno X cierra una semana de relevos en varias de sus unidades de Cerro Muriano, dando continuidad a su actividad operativa y de preparación.

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