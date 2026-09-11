Ejército de tierra
Tres batallones de la Brigada Guzmán el Bueno X estrenan mando en Cerro Muriano
Los relevos afectan al Batallón de Zapadores X, al Batallón de Carros de Combate Málaga y al Batallón de Infantería Protegida Princesa
La Brigada Guzmán el Bueno X, con base en Cerro Muriano (Córdoba), ha completado esta semana el relevo de mando en tres de sus unidades: el Batallón de Zapadores X, el Batallón de Carros de Combate ‘Málaga y el Batallón de Infantería Protegida Princesa. Los actos de toma de posesión se han celebrado los días 10 y 11 de septiembre en la base militar cordobesa.
El primero de los actos tuvo lugar este jueves con la toma de posesión del teniente coronel Ignacio Lozano Juez como nuevo jefe del Batallón de Zapadores X. Lozano recibió el mando de la teniente coronel Beatriz Gámez Martínez en una ceremonia presidida por el general jefe de la Brigada Guzmán el Bueno X, Fernando Ruiz Gómez.
Nuevo jefe para el Batallón Málaga
Ya este viernes, 11 de septiembre, se ha formalizado el relevo al frente del Batallón de Carros de Combate Málaga. El teniente coronel Daniel Díaz Simón ha entregado el mando al teniente coronel Ángel Luis Fernández Pérez.
La ceremonia ha estado presidida por el coronel jefe del Regimiento Acorazado Córdoba 10, Francisco Javier Carpio Sánchez.
Cambio de mando en el Batallón Princesa
La jornada ha continuado con la toma de posesión del teniente coronel Avilio Carrasco Sanz al frente del Batallón de Infantería Protegida Princesa.
Carrasco ha recibido el mando del teniente coronel Víctor Manuel Carrera Armario, en una parada presidida por el coronel Ignacio Armada Losada, jefe del Regimiento de Infantería La Reina 2.
Con estos actos, la Brigada Guzmán el Bueno X cierra una semana de relevos en varias de sus unidades de Cerro Muriano, dando continuidad a su actividad operativa y de preparación.
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