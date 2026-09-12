La primera Noche del Patrimonio en Córdoba se llena de música, alta costura y artesanía

Córdoba se llena esta noche de música, alta costura y artesanía. Este viernes es el primero de los dos días con los que contará este año la Noche del Patrimonio, un evento que nació en 2018 y que se ha consolidado como una cita anual que une tradición y vanguardia y que rinde homenaje a las culturas y lenguas que conviven en Córdoba. La edición de este año resulta un tanto peculiar, ya que en lugar de una jornada serán dos los días repletos de cultura, arte y patrimonio.

Aunque los platos fuertes de la programación, como la apertura de museos y monumentos serán mañana, cordobeses y visitantes han podido disfrutar esta noche de la música con el concierto La Córdoba de Ramón Medina, que ha tenido lugar en la plaza de San Agustín, y que han ofrecido la Orquesta de Plectro de Córdoba y el Coro el Limonero. Este paseo por las canciones de la Córdoba que retrató el popular compositor Ramón Medina Ortega no ha dejado indiferente a nadie.

Presentación de alta costura

Después el escenario ha cambiado de la plaza de San Agustín a la Cuesta del Bailío y Capuchinos. Allí ha comenzado uno de los eventos más esperados de la velada, el encuentro de alta costura y artesanía Córdoba Eterna, ideado por Mancini Costura e impulsado por Córdoba Dmoda. Con un aforo completo desde hace días, la obra ha destacado por su carácter ambicioso y vanguardista con un desfile rupturista con lo tradicional, que ha rendido homenaje a la creación y a la identidad cordobesas.

La obra ha dejado en el público buenas sensaciones y parte de la culpa la ha tenido la presentación de 31 diseños exclusivos de alta costura, confeccionados a mano con tejidos aportados por Galerías Madrid. Como ya adelantó la propia organización, cada una de estas piezas textiles pudo converger de manera directa con obras y aportaciones de otros creadores de la ciudad: las artes plásticas de los pintores Javier Ledesma y Clara Gómez Campos, junto al ilustrador Julio Muñoz; la artesanía y los complementos de la joyería de Álvaro Larrosa Furest; las piezas de Sombrerería Miranda; el diseño floral de Jaleo Design; y la colaboración de los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios Mateo Inurria. Por último, los asistentes han podido deleitarse con una pieza de producción musical única e inédita, diseñada en exclusiva para acompañar el ritmo del desfile e interpretada por la Banda de Música La Estrella y la cantaora Lucía Leiva.

En otro de los enclaves del casco histórico, la Sala Orive, ha tenido lugar el espectáculo Amor Amado Amén, de Manuel Liñán y Francisco Vinuesa. Esta creación de flamenco contemporáneo incluida dentro de Escena Patrimonio, ha conseguido su objetivo de llegar a la emoción.

Mañana, día grande del Patrimonio

El sábado por la noche abrirán espacios expositivos y museos de la ciudad con entrada gratuita. Además, se podrá disfrutar de visitas guiadas, como la prevista en Medina Azahara; actuaciones, como la de flamenco en el Museo Arqueológico; teatro, como el que se representará en la plaza del Potro; o la recreación de una lucha de gladiadores en la plaza de Jerónimo Páez.