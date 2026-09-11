La Junta emite el informe urbanístico favorable a la implantación de la planta de biometano de Baena

La Junta de Andalucía ha emitido un informe favorable sobre la incidencia territorial del proyecto para implantar una planta de biometano en Baena, promovida por Hojiblanca Biometano 5, SL en los parajes de Amarguilla y La Pililla. El pronunciamiento, remitido ya al Ayuntamiento, que ayer anunció que no dará autorización, considera que la actuación cumple la normativa de la planificación territorial vigente, aunque no entra a valorar los posibles impactos ambientales, las emisiones, los olores o las afecciones a la salud.

El documento, elaborado por la Oficina de Ordenación del Territorio de la Delegación Territorial, es "preceptivo y vinculante" y lo exige la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) antes de que un ayuntamiento pueda autorizar o denegar una actuación extraordinaria en suelo rústico que no esté contemplada en un instrumento de ordenación.

La Junta concluye que el proyecto puede recibir un pronunciamiento favorable en relación con el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y el Plan de Ordenación del Territorio del Sur de Córdoba (Potsurco). Entre otros aspectos, los técnicos valoran positivamente la cercanía de la instalación a los recursos que pretende valorizar y a las infraestructuras de evacuación existentes.

Recreación del proyecto de la planta de biogás de Baena, según una imagen de los promotores. / CÓRDOBA

Según informa la Junta en el informe, la planta "no induce a la formación de nuevos asentamientos, no genera nuevas demandas residenciales ni de servicios urbanos, no afecta a espacios de la Red de Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 ni a zonas de protección arqueológica, y su impacto paisajístico se considera bajo". El documento tiene en cuenta que se trata de un entorno en el que ya existen instalaciones de carácter agroindustrial.

Un expediente completado en junio

El Ayuntamiento de Baena solicitó este pronunciamiento el 25 de noviembre de 2025, aunque la documentación presentada inicialmente estaba incompleta. La Administración autonómica realizó dos requerimientos de subsanación, el 26 de febrero y el 26 de junio de este año, y el Consistorio completó finalmente el expediente el pasado 30 de junio.

A partir de entonces, los servicios técnicos analizaron la documentación de un proyecto que incluye, entre otros aspectos, un estudio de afección al tráfico, un estudio paisajístico, un análisis de riesgos naturales y la evaluación de sus posibles afecciones sobre distintas infraestructuras.

Sobre el hecho de que el informe se haya incorporado al procedimiento después de los plazos inicialmente previstos, la Administración autonómica argumenta que ello no impide que deba ser tenido en cuenta antes de resolver el expediente. "Aunque la Ley 39/2015 señala que un informe emitido fuera de plazo 'podrá no ser tenido en cuenta', la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha corregido esa literalidad cuando el informe es vinculante", precisa.

Pendiente del trámite ambiental

La Junta subraya, no obstante, que su informe se refiere exclusivamente a la coherencia territorial de la planta y no sustituye otros informes, permisos o autorizaciones que corresponden a las diferentes administraciones.

Entre ellos se encuentra la Autorización Ambiental Integrada, que se tramita de manera independiente por parte de la Consejería competente en medio ambiente. Será ese procedimiento el encargado de analizar cuestiones como los impactos ambientales, las emisiones, los olores o las posibles afecciones a la salud que han generado preocupación entre los vecinos.

El informe también recuerda que el Ayuntamiento dispone de competencias para establecer, mediante los correspondientes instrumentos urbanísticos, condiciones específicas para la implantación de industrias dedicadas a producir combustibles de origen renovable. Entre ellas figuran distancias mínimas respecto a núcleos urbanos o viviendas, superficies mínimas de parcela, límites a la ocupación del suelo o incluso la delimitación de zonas en las que este tipo de instalaciones sean incompatibles.

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, durante la comparecencia sobre la planta de biometano. / Juan Carlos Roldán

La última palabra será del Ayuntamiento

Será igualmente el Consistorio baenense, como administración encargada de tramitar y resolver el proyecto de actuación, el que deberá comprobar el cumplimiento del resto de requisitos establecidos por el Reglamento General de la Lista y por la normativa sectorial que resulte de aplicación, indica la Junta.

El Consistorio baenense ya ha anunciado que la próxima semana se reunirá la junta de gobierno local para denegar la autorización a la promotora para construir la planta de biometano, un asunto en el que, hasta ahora, cuenta con los apoyos de todos los grupos con representación en el pleno salvo Vox y con buena parte de los colectivos ambientales locales.