Uno de los robos más antiguos de la historia ocurrió en un pueblo de Córdoba y los arqueólogos saben cómo fue

Un ladrón, una tumba, un botín y unas pistas que han sobrevivido miles de años. Parece el argumento de un true crime, pero ocurrió realmente en un pueblo de Córdoba hace más de 4.500 años. Nadie sabe quién era ni qué buscaba. Solo que alguien saqueó una cámara funeraria de piedra y torpemente dejó tras de sí piezas de valor que, miles de años después, sirvieron a los arqueólogos para reconstruir uno de los robos más antiguos de la historia.

Bajo un gran túmulo de tierra que domina suavemente el paisaje, se oculta una cámara de piedra levantada con enormes bloques, conectada al exterior por un estrecho corredor que parece conducir a otro tiempo. Allí, en la penumbra de la Prehistoria, descansaban los muertos junto a sus objetos más preciados.

El dolmen de las Casas de Don Pedro, un importante enclave prehistórico

El escenario es el dolmen de las Casas de Don Pedro, en Belmez. No era un lugar cualquiera. Sobre aquel suelo de cantos de río y pigmentos de ocre y carbón, dos mujeres fueron depositadas junto a un ajuar de sílex y cerámica, en una ceremonia que convirtió la piedra en memoria.

En algún momento perdido de la Prhistoria, alguien se abrió paso hasta el interior de la tumba y quebró el silencio que había permanecido intacto. Entre bloques de piedra y sombras, el saqueador avanzó hacia aquello que otros habían dejado como ofrenda para la eternidad. Consiguió llevarse parte del botín, pero, en su huida, dejó tras de sí un rastro mínimo que sobrevivió al paso del tiempo. Miles de años después, los arqueólogos llegaron a ese mismo lugar.

Dolmen de Casas de Don Pedro, en Belmez. / Córdoba

El dolmen de las Casas de Don Pedro forma parte del paisaje megalítico del entorno de Belmez, un territorio donde la Prehistoria dejó una huella especialmente densa y visible. Se trata de una estructura funeraria de la Edad del Cobre. En su conjunto, el monumento llegó a formar parte de una gran construcción que dominaba el entorno.

Más que un simple dolmen

En su interior se documentaron enterramientos humanos acompañados de un ajuar significativo, con piezas de sílex, elementos cerámicos y objetos de carácter ritual. La disposición de los restos y la arquitectura del espacio indican una planificación compleja del ritual funerario, propia de comunidades con una organización social ya estructurada. El dolmen no fue un elemento aislado, sino parte de un conjunto más amplio de monumentos megalíticos que convierten a la zona en uno de los enclaves prehistóricos más relevantes del sur peninsular.

Dolmen de la Casa del Don Pedro. / Araceli Cristo Ropero/UCO

Miles de años más tarde, el lugar sigue en pie como un testigo silencioso de distintas historias. La de un ritual funerario cuidadosamente diseñado y la de un robo, uno de los elementos más característicos del yacimiento. Entre ambas, el trabajo de los arqueólogos ha permitido reconstruir no solo la arquitectura del dolmen, sino también un episodio inesperado que convierte este enclave de Belmez en algo más que un vestigio prehistórico: en una escena congelada donde la vida, la muerte y el expolio se cruzan a través de los milenios.