Del Bel Canto al Verismo, Córdoba recorre la historia de la ópera universal en un concierto único
El recital cerrará el Festival Lírico, el próximo 26 de septiembre, e incluirá las obras de los compositores más relevantes del género musical
El Festival Lírico de Córdoba pondrá el broche final a su programación con un concierto dedicado a la historia de la ópera universal: Nell’ Anima Di Córdoba. La cita tendrá lugar el próximo 26 de septiembre, a las 20.00 horas, en el Gran Teatro.
El programa partirá del Bel Canto, una técnica vocal italiana del siglo XVIII que se caracteriza por la belleza y brillantez de la interpretación vocal. Se recorrerá su historia hasta llegar al Verismo, una corriente que rompe con las tendencias ortodoxas del canto e incluye gritos o discursos, lo que introduce el aspecto recitativo dentro de la pieza operática.
Un concierto que reúne diferentes estilos
El repertorio incluirá las obras de los compositores más relevantes de la historia de la ópera, entre ellos, Rossini, Mozart, Bellini, Verdi, Bizet, Gounod, Mascagni, Delibes y Puccini, ofreciendo así un concierto que reunirá diferentes épocas y estilos en un único programa que integrará las arias más representativas del género.
Programa
- Rossini - Il barbiere di Siviglia Obertura – Orquesta.
- Mozart - Le nozze di figaro hai già vinta la causa - G. Bullón.
- Bellini - Norma Casta diva - B. Perles.
- Donizetti - Don Pasquale Quel guardo…so anch´io la virtù - R. Pérez.
- Verdi - Macbeth Oh figli…ah, la paterna mano – J. Laínez.
- Verdi - La traviata Di Provenza il mar,il suol - G. Bullón.
- Verdi - Aida Ritorna vincitor - B. Perles.
- Verdi - Aida Celeste Aida – J. Laínez.
- Bizet - Carmen Preludio 3 – Orquesta.
- Bizet - Carmen Parle-mai de ma mére - B. Perles y Laínez.
- Gounod - Romeo y Julieta Je veux vivre - R. Pérez.
- Delibes - Lakmé des fleurs R. Pérez y B. Perles.
- Puccini - Tosca Tre sbirri, una carrozza - G. Bullón.
- Puccini - Tosca E lucevan le stelle - J. Laínez.
- Puccini - Manon Lescaut Sola, perduta, abbandonata - B. Perles.
- Puccini - La bohème Quando m´en vo´ - R. Pérez.
- PuccinI - La bohème Oh Mimi tu più non torni - J. Laínez y G. Bullón.
Para esta ocasión, se contará con un elenco de cantantes de primer nivel internacional, acompañados por la Orquesta Filarmónica de Málaga, bajo la dirección de Rafael Sánchez Araña.
Ficha artística
- Rocío Pérez, soprano.
- Berna Perles, soprano.
- Joan Laínez, tenor.
- Gerardo Bullón, barítono.
- Rafael Sánchez-Araña, director musical.
- Orquesta Filarmónica de Málaga.
Las entradas para asistir al concierto de Nell’ Anima Di Córdoba se pueden adquirir en la taquilla del Gran Teatro o a través de su web.
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