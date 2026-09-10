Niña Pastori: “Estar en Andalucía es maravilloso, siempre tengo ese puntito de más”

-Vuelve a Córdoba el 11 de septiembre, esta vez al Teatro de la Axerquía. ¿Qué recuerdos tiene de sus anteriores actuaciones en la ciudad?

-La verdad es que, como en toda Andalucía, estar en mi tierra es una maravilla. Es un público muy caluroso, que te demuestra su cariño desde que sales al escenario. Las últimas veces que hemos estado en Córdoba, en La Axerquía, han sido maravillosas. Siempre surgen cosas. Recuerdo, por ejemplo, que una vez una niña, creo que de Coria del Río, con síndrome de Down, subió espontáneamente al escenario y se formó un lío gordo con ella. Creo que fue en la gira anterior.

-Esta es una tierra con una tradición y una cultura flamenca muy arraigadas. ¿Percibe alguna diferencia en la forma en que el público cordobés recibe su música respecto al de otras ciudades?

-Sí, hombre. Como te digo, cuando voy a Andalucía lo noto. Evidentemente, el público madrileño o el catalán también es conmigo siempre cariñoso y entregado, pero en Andalucía siempre tengo ese puntito, ese puntito quizás de más.

-Color Fania supone adentrarse de lleno en un repertorio que forma parte de la memoria musical de varias generaciones. ¿En qué momento sintió que era el disco que quería hacer?

-Surgió estando en Miami, hablando con el equipo y viendo un poco qué hacer. A mí siempre, en algún momento de mi carrera, me ha apetecido hacer un álbum de concepto, algo diferente a lo que normalmente hacemos: un álbum de estudio con composiciones mías. En este caso surgió lo de Fania y, como ya sabéis, la salsa también tiene mucho en común con el flamenco y con la música que yo hago. Me pareció un trabajo para disfrutar, primero porque hay grandes canciones y, segundo, porque son canciones a las que puedo darles la vuelta para llevarlas a mi terreno. Creo que eso es lo bonito de cuando uno versiona algo: poder darle la vuelta y llevártelo a tu sitio.

-¿Cuál ha sido el tema más complejo a la hora de interpretar y llevarlo a ese terreno suyo del que habla?

-Han sido muchas, porque es verdad que son canciones muy bonitas, pero llevártelas a tu sitio y darles la vuelta tampoco es fácil. Es complicado y difícil. En esto no hay nada fácil, por decirlo de alguna manera. Diría quizás las de Rubén Blades, Ligia Elena y Plástico. Rubén tiene una forma de componer muy particular y muy especial y, bueno, es difícil. Son muchas canciones y todas tienen su dificultad.

-En ocasiones se ha referido al flamenco y la salsa como “primos hermanos”. ¿Dónde sitúa la frontera entre ambos?

-Quizás en las melodías. Puede que sea eso lo que los separe. La parte rítmica tiene mucho en común con todo lo nuestro, pero yo creo que la diferencia está en las melodías. Hay melodías que son muy distintas, aunque luego hay otras que son muy parecidas. Hay cosas que tienen mucho que ver con nuestros cantes. Cuando empecé a viajar, a conocer otras cosas y a escuchar a otra gente, vi mucho en común. Por ejemplo, en México y también en muchas cosas de la música tradicional de Colombia. Al final, todas las músicas de raíz se comunican.

-Después de casi 40 años de carrera, ¿hay algo que aún le ponga nerviosa o le genere respeto sobre el escenario?

-Hombre, siempre. Eso siempre. Con cada trabajo nuevo, cada vez que te subes al escenario es una responsabilidad y, cuando tienes esa responsabilidad, evidentemente te pones nerviosa. Es verdad que ya tienes un poco tus mañas, como digo yo, y te vas haciendo con el rollo. Una vez que subes al escenario, vas viendo cómo te sientes, cómo te escuchas a nivel de sonido, cómo está sonando la banda, cómo están los músicos… y te vas metiendo un poco en el toro. Entonces ya te vas relajando. Pero nerviosa, siempre. Porque es una responsabilidad y eres tú la que está ahí. Hay mucha gente que ha pagado una entrada y que hace un esfuerzo grande para comprarla. Es un momento de ellos y mío para disfrutar, y hay que darlo todo.

-Y en cuanto a esas “mañas”, ¿tiene algún ritual antes de salir al escenario? ¿Hay algo que necesite hacer para sentirse tranquila?

-Me gusta estar tranquila antes de salir y tener mi momento de pedirle al de arriba que me ayude. Es el que tengo siempre, que al pobre lo tengo amargado de tanto pedirle. Bueno, más que pedirle, la verdad es que hay que agradecerle. Pero en esos momentos me gusta estar tranquilita, tener mi momento de concentración con lo que me espera y ya está.

-Este 2026 se cumplen tres décadas de su primer disco. ¿Qué queda de aquella Niña Pastori?

-Yo creo que quedan muchas cosas. Las personas, evidentemente, vamos cambiando y evolucionando, y eso espero, que yo haya cambiado y haya evolucionado para mejor, porque siempre tengo esa inquietud de ir a mejor. Pero creo que hay muchas cosas que no han cambiado, que son las mismas. Cuando uno nace con unos centros, como dice mi madre, con esos centros te mueres. Tengo mucho, mucho de aquella niña. Mi forma no cambia. Creo que mi alegría, mis ganas de reírme, de pasármelo bien, de disfrutar y la ilusión con cada trabajo nuevo… eso no cambia.