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Sorteo del martes

Un boleto sellado en el Centro Comercial La Sierra de Córdoba resulta premiado en el Euromillones

El premio de tercera categoría, vendido en la capital cordobesa, está dotado con 11.370,81 euros

Administración de Loterías del Centro cOmercial La Sierra, en la que se ha vendido el boleto con la combinación premiada.

Administración de Loterías del Centro cOmercial La Sierra, en la que se ha vendido el boleto con la combinación premiada. / CÓRDOBA

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Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

Al menos un boleto sellado en Córdoba ha sido premiado con premio de tercera categoría (cinco aciertos) del sorteo de Euromillones de este martes, dotado con 11.370,81 euros, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado en su página web.

El número agraciado ha sido vendido en la administración de Loterías número 34, ubicada en el Centro Comercial La Sierra de la capital cordobesa. Esta misma combinación también ha sido consignada en Girona. En total ha habido doce acertantes.

Otros premios

Además de este premio de tercera categoría, un boleto sellado en la localidad salmantina de Carbajosa de la Sagrada ha sido premiado con un total de 194.608,68 euros con un premio de segunda categoría (cinco números y una estrella).

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de primera categoría (cinco + dos). Si bien ha habido un boleto acertante en el sorteo de El Millón, dotado con un millón de euros, que ha sido validado en Cas Català - Calvià (Baleares).

La combinación ganadora ha estado formada por los números 13, 17, 33, 35 y 39. Las estrellas han sido 12 y 7. La recaudación de este sorteo ascendió a 44.737.627 euros.

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