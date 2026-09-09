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Silbon refuerza su presencia en Lucena en un local con historia: allí trabajó el bisabuelo de su fundador
La firma cordobesa inaugura de forma oficial un establecimiento de 100 metros cuadrados en pleno centro, mientras continúa una expansión que ya supera las 160 tiendas
La firma de moda cordobesa Silbon culmina el fortalecimiento y la ampliación de su implantación en Lucena con la inauguración de una nueva tienda, localizada en pleno centro y abierta al público desde hace un año. Hace unos cinco años esta marca, con una gran expansión en España y otros territorios internacionales, inició su actividad en el municipio con un primer local situado en la calle Las Torres.
Actualmente, Silbon comercializa sus prendas para hombre, mujer y niños en la calle El Peso, en un emplazamiento de 100 metros cuadrados con unas singulares connotaciones personales para Pablo López, CEO y fundador de esta firma fundada en 2009.
Hace justo un siglo, su bisabuelo regentó una sastrería exactamente en la misma ubicación. Un descubrimiento "fortuito" conocido cuando unos familiares lejanos plantearon alquilar este local.
Un local que preserva el legado familiar
El propio Pablo López expresaba en la inauguración que "este lugar, lleno de historia y significado, no sólo se convierte ahora en nuestro nuevo punto de venta". Ante el público asistente al evento añadía que representa "un símbolo vivo del legado que nos inspira", mientras rememoraba unos antecedentes "entre telas, tizas y costuras hechas a mano", sucedidos por colecciones contemporáneas "pensadas para perdurar".
Este espacio exhibe una estética basada en expositores funcionales y revestimientos de madera orientados hacia una experiencia de compra cálida y sofisticada.
La vocación por la moda de Pablo López engarza con un vínculo más reciente en el árbol genealógico puesto que a su padre "le apasionaba" este sector pese a apartarse del oficio. Silbon pretende, con esta nueva tienda en Lucena construida por la empresa local Colten Infraestructuras, "reforzar" la unión entre la firma y sus raíces cordobesas.
Una ciudad con una actividad económica atractiva
En su intervención, el alcalde, Aurelio Fernández, manifestaba que esta apuesta de Silbon por Lucena "demuestra la capacidad de atracción" del municipio. Al mismo tiempo, para el primer edil, supone "ampliar la oferta y generar nueva actividad en pleno centro", factores decisivos en el objetivo de "seguir haciendo de Lucena una ciudad viva, atractiva y con recursos para captar a compradores" del conjunto de la comarca.
El plan de expansión de Silbon supera la cifra de 160 tiendas, algunas de ellas radicadas en latitudes internacionales como París, Oporto, Lisboa, México, Andorra, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica.
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