Córdoba registra una víctima mortal en carretera este verano, la cifra más baja de Andalucía y de los últimos años en la provincia

Córdoba ha registrado una persona fallecida en accidente de tráfico en vías interurbanas durante los meses de julio y agosto, según el informe especial de siniestralidad mortal de la Dirección General de Tráfico (DGT) en el periodo estival. La víctima se registró en una carretera interurbana.

La cifra supone un descenso respecto a los últimos años y sitúa a Córdoba en su nivel más bajo de mortalidad vial de la serie analizada. En 2025 se registraron dos fallecidos durante el mismo periodo. Tres fueron en 2024, otros tres en 2019 y cinco en 2014. La evolución muestra un descenso progresivo a lo largo de los años.

El dato de este verano es además el más bajo de las ocho provincias andaluzas analizadas en el informe de la DGT. Por detrás de Córdoba se sitúan Granada y Hueva, con tres víctimas en cada provincia; seguidas de Almería y Jaén, con cuatro personas fallecidas; mientras que Cádiz registró cinco; Sevilla, ocho; y Málaga, diez.

En el conjunto de Andalucía fallecieron 38 personas en las carreteras interurbanas durante julio y agosto, frente a las 48 del verano de 2025. La comunidad registra así un descenso de diez víctimas mortales, mientras que el balance nacional refleja, en sentido contrario, un incremento del 4%, hasta las 240 personas fallecidas.

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil de Tráfico. / CÓRDOBA

Un verano con más de 100 millones de desplazamientos

La reducción de la mortalidad en Córdoba se produce, además, en un periodo de elevada movilidad por carretera. La DGT contabilizó durante julio y agosto 101.969.351 desplazamientos de largo recorrido en el conjunto de España, un 1% más que en el mismo periodo del año anterior y el valor máximo de la serie analizada.

Córdoba tiene, además, un papel destacado dentro de la red viaria andaluza por su condición de territorio de paso entre el centro de la Península y Andalucía. La A-4, uno de los principales corredores de largo recorrido del país, atraviesa la provincia y concentra una parte importante de los desplazamientos que conectan Andalucía con Madrid y el resto del centro peninsular.

Pese a este contexto de elevada movilidad, la víctima mortal registrada en la provincia este verano se produjo fuera de autopistas y autovías. En el conjunto de España, estas vías concentraron 65 fallecidos, el 27% del total, mientras que las restantes carreteras interurbanas sumaron 175 víctimas.

Los turismos concentran la mayor parte de las víctimas

El balance de la DGT refleja asimismo un cambio significativo en el perfil de la siniestralidad durante este verano. Los ocupantes de turismos acumularon 124 fallecidos en el conjunto del país, el 52% del total y el máximo de la serie analizada, con 25 víctimas más que en 2025.

En sentido contrario, la mortalidad entre los motociclistas descendió hasta las 48 víctimas, 17 menos que el año pasado y el mínimo de la serie. Los peatones, sin embargo, alcanzaron su máximo, con 26 fallecidos.

Por tipo de accidente, las salidas de vía fueron las que más víctimas mortales provocaron, con 88 fallecidos, seguidas de las colisiones frontales, con 54. Las colisiones traseras y múltiples experimentaron el mayor incremento, con once víctimas más que en 2025.

En cuanto a la distribución temporal, el tramo comprendido entre las 14.00 y las 19.59 horas fue el que concentró más fallecidos, con 83. Los viernes fueron el día de la semana con más víctimas, 43, aunque el mayor incremento respecto al año anterior se produjo los lunes, con 21 fallecidos más.