El Ayuntamiento de Córdoba duplica la inversión en el mantenimiento de colegios: dedicará 1,9 millones en vez de 800.000 euros

El Ayuntamiento de Córdoba informará a los directores de los colegios de la firma de un nuevo contrato de mantenimiento para el año 2027. Así lo ha explicado este miércoles el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, durante una visita al CEEE Virgen de la Esperanza, en la que ha estado acompañado de su directora, Gloria María Sáez. Ruiz Madruga ha indicado que con el nuevo contrato la cantidad invertida aumentará un 120%, pasando de los 800.000 euros actuales a los 1.900.000 para 2027.

Ruiz Madruga ha aprovechado su comparecencia ante los medios para hacer balance de las obras de mantenimiento en los centros escolares durante la época estival para comunicar el nuevo acuerdo. El concejal ha asegurado que "todavía es necesario aportar un poco más de esfuerzo" para así resolver las incidencias de los centros escolares de manera más "rápida y beneficiosa". El plan de mantenimiento, asegura Ruiz Madruga, seguirá con el mismo sistema de planificación previa con las equipos directivos debido al "buen funcionamiento del mismo". No obstante, ha asegurado que las urgencias continuarán tramitándose con la inmediatez que "sea necesaria".

Aumento del personal de edificios

La firma de este nuevo contrato permitirá que diferentes empresas externas puedan llevar a cabo las reparaciones y las actuaciones a las que el Ayuntamiento "no es capaz de llegar", según ha expresado Ruiz Madruga. El concejal asegura que el Ayuntamiento está "ampliando" el personal de la unidad de edificios y centros escolares, por lo que el aumento de la cuantía en este nuevo contrato "no reducirá ni irá en detrimento del personal público" sino que "nos acompañan en esas reparaciones que son más complejas".

Ruiz Madruga y Sáez en el ascensor del CEEE Virgen de la Esperanza. / Córdoba

Por otro lado, el responsable del área de Infraestructuras ha anunciado que el Ayuntamiento prepara un plan de cubiertas, que, según ha indicado, estará "muy pronto". El concejal ha explicado que uno de los beneficiarios de este plan será el centro visitado durante este miércoles, el colegio Gloria María Sáez. Las actuaciones incluidas en ese plan consistirán en "resolver los problemas de humedad de la parte superior de los centros" mediante el "levantamiento de las cubiertas para poder resanarlas, aunque algunas habrá que hacerlas de nuevo", ha afirmado.