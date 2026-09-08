El curso escolar comienza en Córdoba con 59.212 alumnos e "incertidumbre" ante la cobertura de las bajas

Este jueves 10 de septiembre empieza el curso escolar 2026-2027 para los alumnos de Infantil (3 a 6 años), Primaria (6 a 12 años) y Educación Especial en Córdoba, un ciclo que, según los datos facilitados por Educación, contará con 59.212 estudiantes en la provincia cordobesa repartidos en 289 centros y con una plantilla de 10.186 docentes. En total, e incluyendo Secundaria y Bachillerato, que empieza las clases el día 15, habrá 1.816 alumnos menos.

La Delegación de Educación ha explicado este martes que durante este curso se reforzarán las plantillas docentes, sobre todo, las de atención a la diversidad, que considera como "una de las líneas estratégicas". En el caso de Córdoba, la plantilla de especialistas suma 1.447, es decir, 64 más que el año pasado.

Una de las novedades que destaca Educación es que habrá 26 colegios que contarán con nuevas aulas de tres años del segundo ciclo de Infantil como consecuencia de la bajada de la ratio a 22 alumnos por clase, en vez de 25.

En cuanto a las distintas ayudas previstas para las familias, indica que se benefician 73.600 en Córdoba. Además, este curso el servicio de aula matinal se ofrecerá en 159 centros, en cuatro más que el año pasado; el de comedor, en 191 (en uno más); y las actividades extraescolares, en 171. Pese a todos estos avances los sindicatos destacan su incertidumbre ante la cobertura de las bajas.

Falta de docentes

El acuerdo alcanzado en verano de 2025 por la Junta de Andalucía y los sindicatos CSIF, UGT y ANPE para la incorporación de medidas pactadas en el marco normativo vuelve a protagonizar el inicio del curso escolar otro año más. CSIF reconoce los avances logrados tras el acuerdo del 16 de julio de 2025 y espera que se traduzca "en mejoras perceptibles". Pese a ello, el sindicato lamenta "que el curso escolar no empiece con toda la plantilla de docentes" y que esta no se complete hasta "el primer día de curso" en diversas ocasiones.

Así lo advierte el responsable de educación de CSIF Córdoba, Antonio Pachón, quien asegura que "hay centros que empiezan con dos docentes menos porque todavía no han contratado a los sustitutos de bajas y jubilaciones que estaban previstos". Se suma a esta denuncia Luis Luque, responsable del sindicato de profesores ANPE Córdoba, quien lamenta que, "sabiendo la administración de estas bajas con antelación, no se cubrirán hasta el día 10 o incuso el día 11 de septiembre por una mala gestión administrativa", es decir, llegarán a su puesto de trabajo con el curso ya empezado.

"Con respecto a las plazas de jubilados o bajas que deben ser ocupadas, solo han completado 56 vacantes de Infantil y Primaria en toda la provincia, algo que es muy poco en comparación con otros años y viendo que cada año hay más huecos libres. Sustituciones solo se han hecho 28, es decir, cada vez hay menos docentes en los centros. Esto significa que puede haber bastantes aulas con niños, pero sin docentes porque no han salido las plazas en esta convocatoria, que se hace el 9 de septiembre", denuncia en este caso el responsable de educación de CCOO Córdoba, José Enrique Guerra.

Reducir las ratios, el objetivo

Reducir las ratios de las aulas de Córdoba es la principal reclamación de los sindicatos y organizaciones educativas. Al menos una treintena de aulas excederán este curso los 27 y 28 alumnos, según denuncia Guerra, aunque "es difícil contabilizar hasta que no empiece el curso porque Educación los va ajustando". CCOO no firmó el acuerdo con la Junta el año pasado porque defiende que, "si reduces la ratio, pero no aseguras el mantenimiento de la oferta pública, estás recortando la oferta".

La bajada, según el sindicato, "debe ir acompañada de una serie de medidas que certifiquen la no reducción de oferta pública y que, por ejemplo, los alumnos con necesidades especiales computen doble en la ratio". Por su parte, desde CSIF Córdoba celebran que "las ratios están mejorando y ahora se han reducido a los 22 alumnos en los niños de tres años y cuatro años. Con la bajada de natalidad, se puede bajar la ratio de forma progresiva", añade Pachón, quien apunta también a la mejora "de los recursos estructurales para atender a la diversidad".

Un profesor del colegio Turruñuelos de Córdoba prepara una clase para el inicio del curso. / M. J. Raya

La central sindical reclama que "un aumento de la plantilla se debe traducir en que los profesores especialistas no deban compartir centros". Y es que, según CCOO Córdoba, en la educación para niños con necesidades especiales "es donde más recortes hay". El motivo, como explica Guerra, es que, "mientras los profesionales crecen un 10% en esta materia según la Junta, el alumnado con necesidades crece un 50% aproximadamente".

Mejoras para el profesorado

El secretario provincial de Enseñanza de UGT Servicios Públicos Córdoba, Juan Carlos Varo, destaca que, pese a que el curso escolar arranca "con avances para el profesorado", llega "con mucha incertidumbre y malestar entre el profesorado" a pesar de que se empezarán a regular medidas como el permiso al "año sabático", el teletrabajo y la reducción de dos horas lectivas para el profesorado mayor de 55 años. Desde el sindicato exigen "que el profesorado tenga menos papeleo y más tiempo para dedicarse a enseñar".

La situación salarial de los docentes sigue siendo de las principales cuentas pendientes de los sindicatos. El Gobierno central acordó la subida progresiva del 3,5% del sueldo de los profesores para 2027, lo que alcanzará una subida del 11% para 2028. Pese al aumento salarial ajustado conforme a la subida del IPC, los docentes de Andalucía reclaman una equiparación salarial equitativa con la de los profesionales del resto de comunidades autónomas.

"Se acordó con la Junta una equiparación progresiva salarial, pero seguimos demandando que hay comunidades que cobran más que nosotros con la misma categoría profesional. Queremos recuperar el poder adquisitivo perdido en proporción con el IPC", recalca Luis Luque, representante de ANPE en Córdoba, quien, entre las medidas necesarias para el nuevo curso, también pone el foco en la desburocratización diaria con el fin de "quitar papeleo para que el profesorado tenga más tiempo para ejercer su función de enseñanza".