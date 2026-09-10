Baena deniega la autorización del proyecto para instalar una planta de biometano en el término municipal

"Ante la ausencia de pronunciamientos expresos en los plazos legalmente establecidos por la normativa autonómica de aplicación, la Ley Lista y su reglamento, y operando los silencios administrativos desfavorables correspondientes, tras decaer los plazos máximos de resolución del procedimiento, el Ayuntamiento de Baena asume la competencia resolutoria para dictar la denegación del proyecto". En esos términos se ha pronunciado este jueves la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, que ha anunciado que el Consistorio no autorizará el proyecto de construcción de una planta de biometano en el término municipal.

Para ello, ha convocado a los miembros de la comisión informativa de Presidencia y a la junta de gobierno local para el próximo miércoles, 16 de septiembre, con el objetivo de aprobar formalmente el rechazo a la intervención extraordinaria en suelo rústico necesaria para instalar la planta, tras finalizar el periodo de exposición pública que abrió la Junta de Andalucía y no haberse pronunciado esta administración.

El procedimiento será el siguiente: la comisión informativa, donde se encuentran representados todos los grupos políticos presentes en el Pleno, dictaminará la resolución que pasará a continuación por la junta de gobierno local, en la cual se aprobará la denegación expresa de la autorización solicitada por la empresa promotora del proyecto.

Concentración a las puertas del Ayuntamiento de Baena contra la planta de biogás. / JUAN CARLOS ROLDÁN

Con ello el Consistorio quiere "poner fin a la incertidumbre y la polémica social generada en los últimos meses en torno al proyecto de instalación de una planta de producción de biometano en los parajes de Amarguilla y La Pililla", indica Serrano.

El Ayuntamiento cerrará el expediente

Se cierra así el expediente en el Ayuntamiento "y se da respuesta con hechos y contundencia administrativa a la inquietud manifestada por los vecinos y colectivos del municipio en los últimos meses", insiste la alcaldesa en un comunicado en el que explica que "el expediente urbanístico ha seguido su curso reglado bajo la estricta supervisión de los servicios técnicos y jurídicos municipales".

El Consistorio ya promovió y presentó en su día alegaciones técnicas exhaustivas contra el proyecto, exigiendo el "máximo rigor y exigencia ambiental", como hicieron otros colectivos. Solo Ecologistas en Acción presentó más de 20 documentos individuales, a los que se sumaron las de la asociación Iponubensis y vecinos a título individual.

El pasado mes de junio la Corporación municipal aprobó en el pleno por amplia mayoría, con los votos de PSOE, PP e IU y el voto en contra de Vox, una moción en defensa de la unidad de acción por el bienestar vecinal. En aquel momento, la alcaldesa ya reiteró un mensaje de "absoluta tranquilidad a la ciudadanía" en el que, además, advertía de que "ninguna decisión del gobierno municipal" que comprometiese la salud y el futuro del municipio se adoptaría "sin escuchar a los vecinos y sin agotar todas las vías legales de oposición".

Un millar de personas se concentró en junio para protestar contra la planta

Ese mismo día un millar de personas se concentró a las puertas del ayuntamiento contra la planta e instar a la Junta de Andalucía a suspender cautelarmente la tramitación ambiental "hasta que exista normativa sectorial con distancias mínimas".

"Dijimos que íbamos a fiscalizar cada trámite, que presentaríamos alegaciones, que estaríamos al lado de nuestros vecinos y que actuaríamos con absoluta responsabilidad para proteger nuestra tierra", ha recordado la regidora.

Así, con la convocatoria de esta junta de gobierno y la comisión informativa, una vez que se han cumplido los plazos, "demostramos con hechos y resoluciones firmes que este Ayuntamiento protege el bienestar vecinal por encima de cualquier otro interés y cumpliendo el compromiso de que en Baena no se instalará ninguna industria que comprometa nuestra convivencia y nuestra salud", ha concluido Serrano.