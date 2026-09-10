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Cabañas safari, piscina, supermercado o restaurante: así será Camp Bio, el camping de lujo que abrirá junto al Jardín Botánico de Córdoba

La promotora Altanea prevé iniciar en 2027 las obras de Camp Bio junto al río Guadalquivir, un complejo que contará con tiendas safari deluxe, zonas deportivas y servicios de restauración

Recreación virtual del camping, con Córdoba al fondo.

Recreación virtual del camping, con Córdoba al fondo. / CÓRDOBA

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Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

Un camping de lujo o glamping (procedente de glamorous camping, camping con glamour) es una forma de alojamiento turístico que combina la experiencia de acampar en plena naturaleza con comodidades propias de un hotel. En la provincia de Córdoba hay varios campings que podrían considerarse de lujo, como el de La Dehesa Experiences (en Adamuz) y las bubble suites del Cortijo Colomo Rural de Almedinilla, y también podrían entrar dentro de la definición algunas zonas del camping de Los Villares.

Eso sí, no hay camping de lujo en la propia trama urbana de la ciudad de Córdoba, aunque eso cambiará dentro de poco. La empresa Altanea pretende iniciar en 2027 las obras de Camp Bio, un camping de lujo que se ubicará junto al río Guadalquivir, detrás de la Facultad de Medicina. El objetivo es que este modelo de alojamiento que no abunda en Córdoba abra sus puertas en el segundo o tercer trimestre de 2028, según han asegurado a este periódico fuentes de la promotora.

Gráfico del futuro campamento de ocio 'Camp Bio'.

Gráfico del futuro campamento de ocio Camp Bio. / CÓRDOBA

¿Cómo será el glamping Camp Bio?

Camp Bio incluirá, además de zonas de acampada, deportivas o una piscina, servicios propios de lo que se ha venido a denominar glamping: espacios que combinan la experiencia de acampar al aire libre con el lujo y las condiciones propias de los mejores hoteles. El proyecto que se presentó en Urbanismo incluía, entre otras cosas, tiendas tipo safari deluxe con dos dormitorios, baño, salón-cocina y porche. Con una dimensión interior de unos cinco por siete metros, irán sobre una plataforma de madera de seis por diez metros, y se construirán con madera y lona ignífuga.

Además de las safari deluxe, el camping contará con otros dos tipos de cabañas: las mobilhome y las de tipo safari de menor tamaño. Las mobilhome no son instalaciones fijas, pues no van enclavadas al suelo por ningún medio. Tienen un chasis equipado con eje, ruedas y lanza de arrastre reversible, por lo que puede ser trasladado fácilmente de ser necesario. Las tiendas de menor tamaño son tiendas tipo safari diseñadas de manera que se integran en el entorno mediante maderas y materiales sostenibles.

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Recreación de Camp Bio. / CÓRDOBA

Un supermercado, restaurante y bar

Además de piscina y zonas deportivas, destaca del futuro camping la amplia gama de servicios colectivos: recepción, oficina, tienda-supermercado, restaurante, bar, servicios higiénicos, lavandería (sanitarios), además de los muelles y puntos limpios para las parcelas de caravanas. Cerca de la entrada, y junto a la recepción se situará la tienda supermercado. El restaurante y bar se localizarán junto a la piscina y zona infantil.

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