Domingo Hidalgo, psicólogo: "Pasar del ocio a la actividad escolar de golpe puede generar estrés, hay que hacerlo de forma progresiva"

A los niños, como a los mayores, también les afectan los cambios. Y uno de los cambios principales a los que deben enfrentarse es al paso de un verano de juegos y libertad a la vuelta al cole. Domingo Hidalgo, psicólogo y miembro del Grupo de Psicología Educativa de la Delegación de Córdoba del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, explica a Diario CÓRDOBA que lo aconsejable sería iniciar, de forma progresiva, ese paso de las vacaciones al curso escolar. Y es que, apunta, "pasar del ocio a la actividad escolar de golpe puede generar estrés, hay que hacerlo de forma progresiva".

Hidalgo aconseja, en primer lugar, aplicar esa progresión a través del juego: "Jugar en el patio, volver a ver a los amigos y empezar también por las tardes a ir un poquito a los parques, si las temperaturas lo permiten". Luego, este psicólogo habla de instaurar rutinas, la del sueño, por ejemplo. Como explica Hidalgo, "es fundamental que los niños duerman diez horas como mínimo. Muchas veces los mayores somos los primeros que no cogemos esa rutina los primeros días. Entonces, a través del ejemplo, de mentalizarlos, hablarlo y también hacerlo, que ellos poco a poco lo vayan adquiriendo".

Alumnos en un colegio, en una imagen de archivo. / V. RECUERDA

Alimentarse mejor y recuperar el hábito de las tareas

El psicólogo habla también de alimentarse mejor y de ir, poco a poco, haciendo tareas. El objetivo, añade, "que no pasen de no haber hecho casi nada a hacerlo todo en una semana". Todo esto, comenta Hidalgo, hay que hacerlo "de forma paulatina y gradual", de forma que esa adaptación necesaria de los más pequeños a la actividad que llega con septiembre llevaría entre una y dos semanas, aunque, como advierte, "cada niño tiene su proceso y sus fases".

Esto último es importante porque, como manifiesta el psicólogo, todo dependerá "un poco de cada niño, porque todas las personas somos parecidas, pero ninguna es igual". Además, hay situaciones que pueden ser más complicadas, como el paso de Primaria a Secundaria, por ejemplo, o el cambio de centro. "Los cambios de colegio, los cambios de etapa formativa… todo eso va a influir. Incluso niños a los que les cambian los compañeros", señala Hidalgo, que también apostilla que hechos como estos "no dejan de ser una oportunidad para que vayan desarrollando estrategias con la finalidad de adaptarse mejor en el futuro".

"A veces saturamos a los niños con tanta actividad"

Este psicólogo también aprovecha para hablar de las actividades extraescolares y advertir de que "a veces saturamos a los niños con tanta actividad". Lo que recomienda Hidalgo es "hacer un esfuerzo por conocer las habilidades de los hijos, sus cualidades, lo que realmente les motiva o les gusta, o incluso lo que podrían necesitar en función de lo activo, tranquilo o nervioso que sea el niño y de si necesita mayor o menor actividad".

Para este profesional, la clave está en que "no sea la tarde entera de actividades", sino "algo que les motive, algo que les guste, pero también algo que veamos que necesiten: una mezcla de todo". Todo con el objetivo de que "no pasen toda la tarde de una actividad a otra, sino que haya un ratito de parque, que es muy importante, al aire libre, otro ratito de actividad y a lo mejor algo de pantallas, que también habrá que reducir".