La Justicia niega 18.000 euros de premio de jubilación a una trabajadora del Ayuntamiento de Córdoba

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso presentado por una trabajadora del Ayuntamiento de Córdoba que reclamaba 17.978,90 euros en concepto de premio por jubilación anticipada, previsto en el convenio colectivo municipal.

La trabajadora, que había prestado servicios para el Consistorio en distintos periodos desde 1996 y que en su última etapa tenía la categoría de auxiliar administrativa, accedió a la jubilación anticipada a los 63 años a principiops de marzo de 2022. Posteriormente solicitó el abono del premio de jubilación contemplado en el artículo 96.B del Convenio Colectivo Único de los empleados del Ayuntamiento de Córdoba.

Este artículo establece diferentes cantidades en función de la edad a la que se produzca la jubilación anticipada. Para los 63 años, el convenio fijaba inicialmente una cantidad de 14.688,64 euros, que debía actualizarse anualmente conforme al IPC. En el caso de la trabajadora, la cuantía actualizada ascendía a los 17.978,90 euros reclamados.

El Juzgado de lo Social número 5 de Córdoba rechazó inicialmente la demanda, por lo que la trabajadora recurrió ante el TSJA.La cuestión central del recurso era determinar si el régimen de incompatibilidades establecido por el Real Decreto-ley 20/2012 impedía cobrar el premio de jubilación junto con la pensión de la Seguridad Social.

La recurrente sostenía que una modificación legislativa introducida a finales de 2021 había cambiado el alcance de esa incompatibilidad. Según su interpretación, desde el 1 de enero de 2022 la prohibición habría quedado referida a los altos cargos, de manera que no afectaría a una trabajadora como ella.

El TSJA rechaza este argumento. La Sala considera que la modificación normativa no eliminó la incompatibilidad para el resto de empleados públicos, sino que mantuvo el régimen previsto para las percepciones económicas vinculadas al cese en el sector público.

La sentencia recuerda además la doctrina establecida anteriormente por el Tribunal Supremo, según la cual el régimen de incompatibilidades del Real Decreto-ley 20/2012 no se limita a los altos cargos, sino que alcanza también a los demás empleados de las administraciones públicas cuando concurren los presupuestos previstos por la norma.