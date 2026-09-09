Centros educativos
El Ayuntamiento de Córdoba ha resuelto este verano el 82,4% de las incidencias comunicadas por los colegios
El área de Infraestructuras ha solucionado 412 de las 500 incidencias reportadas desde junio y se compromete a finalizar las peticiones pendientes durante el mes de septiembre
El Ayuntamiento de Córdoba ha resuelto el 82,4% de las incidencias comunicadas por los centros escolares desde el mes de junio, sin contar las que se están intentando resolver en el presente mes de septiembre. El delegado de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ruiz Madruga, ha anunciado este miércoles que se han resuelto 412 incidencias de un total de 500 durante una visita al CEEE Virgen de la Esperanza, en la que ha estado acompañado de su directora, Gloria María Sáez. El concejal ha comunicado también que el resto de las peticiones pendientes estarán resueltas durante el mes de septiembre.
Ruiz Madruga ha admitido que el porcentaje de ejecución es un "poco menor" que el del año pasado, pero ha recalcado que también se debe a que este verano ha habido "menos incidencias debido a la planificación de mantenimiento realizada". Las actuaciones "más significativas" llevadas a cabo durante los meses de junio, julio y agosto, "pivotan en torno a tres ejes", según ha manifestado el concejal, la instalación de cajas gato para subir a las cubiertas de los centros, la renovación e instalación de fuentes bebedero; y también el arreglo y refuerzo de cuadros e instalaciones eléctricas. Además, Ruiz Madruga ha indicado que la licitación para la reforma de trece colegios ya está en marcha "para que el último trimestre del año estén iniciadas". El concejal también ha asegurado que se realizará con cargo al PFEA la reforma de los colegios Eduardo Lucena y Mirasierra.
Nuevo plan de cubiertas
Una de las novedades anunciadas por Ruiz Madruga es el plan de cubiertas, que estará "muy pronto". El concejal ha explicado que uno de los beneficiarios de este plan será el centro visitado durante este miércoles. Las actuaciones consistirán en "resolver los problemas de humedad de la parte superior de los centros" mediante el "levantamiento de las cubiertas para poder resanarlas, aunque algunas habrá que hacerlas de nuevo", ha afirmado.
El delegado de Infraestructuras ha pedido "comprensión" si en algún momento no han "podido llegar a tiempo" a las diferentes peticiones formuladas, insistiendo en que "los esfuerzos por parte del Ayuntamiento están ahí, el compromiso es firme".
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