La Junta inicia el procedimiento para quedarse con los cines de verano Fuenseca, Olimpia y Delicias de Córdoba

La Dirección General de Patrimonio Histórico, perteneciente a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, ha iniciado el procedimiento para quedarse con los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia, ubicados en Córdoba capital y que pertenecen al empresario Antonio Amil -que no los ha abierto en esta temporada-. Este periódico ha tenido acceso al documento, fechado el 7 de septiembre, donde se recoge el acuerdo de inicio de este procedimiento, que la Junta llevará a cabo mediante derecho de retracto, una figura que permite a una administración pública quedarse con un inmueble por encima de otros compradores.

Un informe del Ayuntamiento de Córdoba ya había determinado que la Junta de Andalucía estaba por delante del Consistorio a la hora de hacerse con estos históricos espacios. El propio alcalde, José María Bellido, firmó un decreto a finales de agosto para inadmitir el recurso de reposición que había presentado el propietario de los cines y ratificar a su vez que era la Junta la administración que tenía que hacerse con los cines -todo con base en la Ley de Patrimonio-.

Concentración para pedir la apertura de los cines de verano. / Manuel Murillo

Lo que dice el acuerdo de la Junta

El acuerdo que inicia la Junta ahora para quedarse con estos espacios arroja luz sobre varios aspectos interesantes. Uno de ellos es que la transmisión de los cines de los herederos de Martín Cañuelo a Antonio Amil -por 300.000 euros- no se notificó a la Junta de Andalucía, pese a que así se establece para ciertos espacios históricos en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Amil y su pareja adquirieron los cines el 26 de marzo de este año, la Junta no tuvo conocimiento hasta el 6 de abril y el 30 de ese mes la Junta ya empezó, eso sí, a valorar la oportunidad de quedarse con los cines.

En mayo, la Junta confirma que se dan las condiciones establecidas para ejercer ese derecho de retracto al tratarse de unos espacios de "interés patrimonial" que se constituyeron en "espacios de sociabilidad y exhibición fímilca durante el periodo estival, de manera prácticamente continuada desde la década de 1940". Ya en julio, el Ayuntamiento solicitó a la Junta directamente que se quedara con los cines, petición que se refuerza con otro escrito municipal el 4 de septiembre.

Antonio Amil, frente a las puertas del cine de verano Fuenseca. / A. J. GONZÁLEZ

Las fechas

Las fechas en este caso son muy importantes, porque el plazo para el ejercicio del derecho de retracto -es decir, el plazo que tiene la Junta para hacerse con los cines- es de seis meses. Según la documentación, la Junta tuvo conocimiento de la transmisión el 6 de abril, por lo que el plazo para poder quedarse con los cines finaliza el 6 de octubre.