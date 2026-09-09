La firma cordobesa Silbon ficha a Álvaro Carreras, jugador del Real Madrid, como nuevo embajador de su sastrería

Silbon no cesa en su labor de colocar su imagen entre las más reconocidas del país y para ello ha decidido colaborar con algunos de los rostros más 'top' del panorama actual, en este caso del mundo del deporte. La firma cordobesa ha fichado a Álvaro Carreras, jugador del Real Madrid, como nuevo embajador de Sastrería Silbon, una de las categorías estratégicas dentro de su propuesta de moda masculina.

Según ha informado la firma, la colaboración busca seguir construyendo un universo de marca vinculado a conceptos como "la elegancia, el talento y la identidad española". La elección del futbolista responde, según Silbon, tanto a su trayectoria deportiva como a su proyección como uno de los nombres destacados de la nueva generación del fútbol español.

Con este acuerdo, Carreras protagonizará distintas acciones, campañas y contenidos de Silbon en los que mostrará la propuesta de sastrería de la firma, basada en "combinar los códigos clásicos de la moda masculina con una visión más contemporánea".

Álvaro Carreras, imagen de la nueva Sastrería Silbon

La compañía considera que el perfil de Álvaro Carreras encaja con la evolución que quiere imprimir a su línea sartorial: partir de la tradición, pero adaptándola a nuevas formas de vestir y a un público que busca mayor versatilidad.

Álvaro Contreras, nuevo embajador de Silbon. / CÓRDOBA

La trayectoria del jugador y su llegada al Real Madrid forman también parte del relato que Silbon pretende asociar a esta nueva etapa. Para la marca, Carreras representa una combinación de tradición y evolución y simboliza a una generación de deportistas españoles con creciente proyección internacional.

Como nuevo embajador, el futbolista llevará prendas de Sastrería Silbon en diferentes contenidos y acciones promocionales. La colaboración servirá además para presentar una concepción de la sastrería alejada de una imagen excesivamente rígida o limitada exclusivamente a ocasiones formales.

Trajes y americanas para un armario más versátil

La apuesta de Silbon pasa por integrar trajes, americanas y prendas sartoriales dentro del armario cotidiano del hombre, combinándolos con diferentes estilos y adaptándolos a distintos momentos.

La firma defiende así una sastrería "menos rígida y más versátil", en la que la elegancia no esté determinada únicamente por una celebración, una reunión de trabajo o un acontecimiento concreto, sino también por la manera de combinar las prendas y por la actitud de quien las lleva.

Con Álvaro Carreras como nuevo embajador de Sastrería, Silbon asegura que continúa reforzando una categoría estratégica para la firma y consolidando su posicionamiento como "una de las marcas españolas de referencia en moda masculina".