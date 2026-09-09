Empleo y formación
Almedinilla, Carcabuey y Fuente Tójar plantean a la Diputación de Córdoba medidas para garantizar el servicio de ayuda a domicilio
Los alcaldes de los tres municipios de la Subbética proponen impulsar programas gratuitos de formación en sus pueblos ante la falta de personal cualificado
Con el objetivo de analizar la problemática que afecta al servicio de ayuda a domicilio en Almedinilla, Carcabuey y Fuente Tójar, los alcaldes de dichos municipios, Jaime Castillo, Juan Miguel Sánchez y Mari Fe Muñoz, respectivamente, han mantenido una reunión de trabajo con la delegada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba y presidenta del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), Irene Aguilera, a la que han trasladado la "severa y continuada" falta de auxiliares cualificadas y la necesidad de "estudiar posibles medidas que permitan atender las necesidades actuales de esta prestación".
En relación a dicha reunión, la alcaldesa tojeña ha señalado que las tres localidades "gestionamos la ayuda a domicilio de manera directa y no disponemos de auxiliares suficientes para cubrir nuevos casos o ampliaciones de horas", advirtiendo que esta carencia "dificulta también la organización de las vacaciones, permisos y días de asuntos propios de la plantilla".
Una falta de profesionales que, según señala Muñoz, "está generando una situación bastante complicada para los ayuntamientos", que deben compatibilizar la cobertura ordinaria del servicio con la incorporación de nuevas personas usuarias y el incremento de horas concedidas a quienes ya reciben atención.
Piden formación en atención sociosanitaria
Durante la reunión, los alcaldes han propuesto al IPBS la puesta en marcha de programas específicos y gratuitos de formación en atención sociosanitaria y ayuda a domicilio, preferentemente en las propias localidades o facilitando que cada municipio pueda derivar a personas interesadas para obtener la cualificación necesaria.
Una medida que, según los regidores, contribuiría a crear una bolsa de profesionales cualificados y disponibles en el entorno más próximo, facilitando con ello la incorporación de nuevas auxiliares, mejorar la capacidad de sustitución de las plantillas y garantizar que los ayuntamientos puedan responder con mayor agilidad ante nuevos expedientes, ampliaciones de horas o ausencias temporales de las trabajadoras.
Los representantes municipales han incidido en la necesidad de abordar esta problemática de manera conjunta y coordinada con la Diputación de Córdoba y el IPBS, "dada la importancia de asegurar la calidad y continuidad de un servicio público destinado a atender a las personas mayores, dependientes y especialmente vulnerables", concluyen.
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