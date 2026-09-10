Uno de cada cinco vehículos no supera la ITV a la primera en Córdoba: estos son los problemas más comunes

Alumbrado y señalización, problemas de motor o transmisión, deficiencias en el acondicionamiento exterior, emisiones contaminantes o fallos en el eje y la suspensión. Son algunos de los principales motivos por los que uno de cada cinco vehículos en Córdoba no supera la ITV a la primera.

Según datos facilitados a este periódico por la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, entre enero y agosto de este año se han realizado 266.610 primeras inspecciones de vehículos en las diez estaciones de ITV repartidas por la provincia. Esta cifra representa un descenso de apenas un 1,55% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se llevaron a cabo 4.189 revisiones más. En total, en los ocho primeros meses de 2026 se han realizado 323.354 inspecciones.

Casi tres de cada cuatro vehículos inspeccionados por primera vez, concretamente un 73,49%, fueron turismos particulares, que constituyeron con diferencia el grupo más numeroso, con 195.936 revisiones. Les siguen los vehículos de transporte de mercancías de hasta 3.500 kilos, con 41.243 inspecciones (15,47%), y las motocicletas, con 11.602 (4,35%).

Reparto por estaciones

Del volumen total de primeras inspecciones llevadas a cabo en Córdoba, 60.536 (22,7%) se realizaron en la estación de Veiasa situada en el polígono industrial de Las Quemadas. La otra estación de la capital, Torres Quevedo, ocupa la segunda posición, con 41.119 inspecciones, el 15,42% del total.

Realización de la ITV en Córdoba. / Manuel Murillo

De esta forma, solo estos dos centros concentraron el 38,12% de las inspecciones realizadas en toda la provincia entre enero y agosto de 2026.

Entre el resto de estaciones provinciales, Lucena es la que registra una mayor actividad, con 40.149 vehículos inspeccionados por primera vez, el 15,05% del total. Le siguen Baena, con 26.649 inspecciones; Puente Genil, con 22.046; Pozoblanco, con 17.371; Palma del Río, con 17.059; Priego de Córdoba, con 14.850; Montoro, con 12.608; y Peñarroya-Pueblonuevo, que, con 11.233 revisiones, fue la estación con menor actividad durante los ocho primeros meses del año.

De las más de 266.000 primeras inspecciones realizadas, uno de cada cinco vehículos (20,94%) no superó la ITV en el primer intento. En total, 55.825 obtuvieron un resultado desfavorable.

Si se suman primeras, segundas y sucesivas inspecciones, reformas y el resto de revisiones, durante los primeros ocho meses del año se efectuaron en Córdoba un total de 323.354 inspecciones.

Cuatro de cada diez vehículos pesados, rechazados

El porcentaje de rechazo, sin embargo, no es directamente proporcional al número de inspecciones realizadas en cada grupo de vehículos.

Un trabajador de Veiasa analiza los bajos de un vehículo. / Manuel Murillo

De hecho, prácticamente cuatro de cada diez vehículos de transporte de mercancías de más de 3.500 kilos no superaron la ITV a la primera: 1.983 de los 4.971 inspeccionados.

En las motocicletas, el porcentaje de rechazo se situó en el 13,13%, con 1.523 unidades, mientras que entre los turismos particulares alcanzó el 19,62%. Es decir, aproximadamente uno de cada cinco coches debe repetir la ITV en Córdoba.

Alumbrado y señalización, los fallos más habituales

En cuanto a los defectos detectados durante las revisiones, casi la mitad de los de carácter leve (44%) están relacionados con el alumbrado y la señalización. Se trata, con diferencia, del problema más habitual en Córdoba.

A continuación aparecen los defectos relacionados con el motor y la transmisión, que representan el 16%, y los vinculados al acondicionamiento exterior, con un 14%.

Entre los defectos graves, aquellos que impiden superar automáticamente la inspección, destacan las emisiones de gases contaminantes y los problemas de alumbrado y señalización, ambos con un 23%. Entre los dos concentran casi la mitad de los fallos graves detectados. Les siguen los problemas en el eje y la suspensión, con un 21%, y los relacionados con los frenos, que representan el 11%.

Esta fotografía coincide, en buena medida, con lo que observan los talleres cuando reciben vehículos que no han superado la inspección. Rafael Ortiz, de Talleres Edisol, señala que la mayoría llegan con «problemas relacionados con humos y filtros antipolución», especialmente en el caso de los diésel.

Actividad en un taller mecánico, en una imagen de archivo. / EFE

A partir de ahí, explica, el abanico de averías es «más diverso», aunque también son frecuentes los problemas de señalización, el airbag o el encendido del testigo del motor. Ortiz recuerda además que, cuando un vehículo no supera la ITV, dispone de dos meses para volver a pasarla, aunque durante ese periodo «únicamente se puede usar el coche para llevarlo al mecánico o a la inspección».

Por ello, señala que muchos clientes optan por realizar previamente una ‘pre-ITV’, en la que se revisan los principales elementos que posteriormente examina Veiasa.

Ortiz apunta además que en su taller sí han percibido el envejecimiento del parque automovilístico y una menor inversión en el mantenimiento, algo que se traduce en una mayor aparición de problemas. Aun así, asegura que el tipo de incidencias «no ha variado demasiado» en los últimos años.

María José Moreno, de Talleres Chico, coincide en que los problemas de emisiones son, con diferencia, los que más atienden una vez que un vehículo no supera la ITV a la primera. A continuación sitúa los fallos relacionados con la suspensión y los neumáticos, cuyo desgaste, asegura, muchas veces pasa desapercibido para los conductores.

En su taller también son numerosos los clientes que acuden para realizar una inspección previa. «Se mira todo como si fuera la ITV real», explica, con el objetivo de «evitar sustos» posteriormente. Moreno reivindica la utilidad de estas revisiones antes de acudir a la estación. En su caso, pese al envejecimiento del parque automovilístico, asegura que no han detectado un incremento significativo de los fallos en los vehículos.