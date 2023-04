El Córdoba CF se pone a prueba ante el Deportivo en El Arcángel

Hasta hace unas semanas se les podía presentar bajo la etiqueta de aspirantes al ascenso a Segunda División. El Córdoba CF, un recién ascendido inmerso en una espiral positiva formidable, y el Deportivo de La Coruña, una potencia de Primera muy venida a menos y cargada de urgencias, comparten vecindad en la Primera Federación. Todavía. Ambos quieren irse de aquí -a mejor lugar, obviamente- lo antes posible, pero a día de hoy resulta evidente que son los gallegos quienes tienen más opciones.

Cuestión de objetivos

Los deportivistas pueden agarrar el título de campeones y el billete directo a la división superior, que es lo que les interesa. La vía del play off ya la probaron el pasado curso y les generó un episodio histórico de frustración. Cayeron en la final en su casa, Riazor, ante un Albacete Balompié en el que militaban jugadores como Kike Márquez o Alberto Jiménez -autor del gol-, que son puntales en el Córdoba de hoy. Un equipo, el blanquiverde, que ha dilapidado todas las rentas de una primera vuelta fantástica -fueron líderes el ochenta por ciento de las jornadas- con una segunda parte del campeonato cochambrosa, con los peores registros del grupo. De líder a colista. ¿Quién se lo puede explicar? Llegará, seguro, el momento de los análisis y las medidas, pero ahora hay otros asuntos que resolver.

Después de perder el liderato y renunciar a él de modo definitivo, los blanquiverdes fueron cayendo en picado hasta salir de los puestos de play off, donde el Celta B y el Linares andan rivalizando por el último vagón. El tono de angustia se eleva porque, por detrás, el Mérida y el Unionistas de Salamanca ya están a la par de un Córdoba atascadísimo. Lo mejor que se puede decir de él es que conserva opciones matemáticas de rehabilitarse como candidato. Lo tendrá que resolver todo en siete días: recibe en El Arcángel al Deportivo y al Racing de Ferrol -el miércoles 8, a las 21.00-, para después cerrar el domingo en el Ciudad de La Línea contra la Balompédica Linense. ¿La fórmula? «Es ganar, ganar o ganar, no hay otra opción», ha dicho en las vísperas Manuel Mosquera, consciente de que los números -dos victorias en lo que va de año, una en toda la segunda vuelta- dan la espalda a los suyos.

Así lo ven en la otra trinchera

«Están ante su última oportunidad de hacer play off», ha admitido también a propósito del Córdoba el tecnico Óscar Cano. Su Dépor no anda fino lejos de Riazor y no cuenta con Lucas Pérez, el futbolista -junto a Rodri, del Ceuta- más impactante de la categoría. Sí tienen a Alberto Quiles, autor de 14 tantos y ex blanquiverde. El Dépor, arropado por al menos tres centenares de seguidores, buscará mancillar El Arcángel ante un anfitrión desnortado y con importantes bajas.

Mosquera tendrá que reparar el agujero que deja Youssouf Diarra en el centro del campo. El malí ha jugado todos los partidos hasta la fecha y se cayó por sanción. Atrás está por ver si hay reformas en los laterales, pues Calderón está disponible. Javi Flores puede retornar a un equipo que vuelve a someterse a un examen de autenticidad en su hogar.