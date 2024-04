Sergio Pellicer, técnico del Málaga: "El Córdoba CF es el mejor equipo que pasó por La Rosaleda"

El duelo entre aficiones está servido desde hace fechas -el cartel de «no hay entradas» se colgó el miércoles-, los protagonistas del terreno de juego esperan con ansias la cita del domingo y, del mismo modo, ambos técnicos ya han realizado sus respectivos análisis y vaticinios de cara al choque entre el Córdoba CF y el Málaga que se espera este fin de semana en El Arcángel (16.00 horas, FEF TV), en el que saltarán chispas. Iván Ania ha sentado las bases de la cita que espera en clave blanquiverde, mientras que desde el otro lado, Sergio Pellicer, técnico malaguista, también ha aprovechado las vísperas del pleito para elevar un mensaje: el bloque cordobés es un adversario inquietante. «Es el mejor equipo que pasó por La Rosaleda. Nos enfrentamos al mejor equipo de la segunda vuelta, peleando con el Castellón. El otro día queríamos ganar al Murcia y asegurar el playoff. Este partido sirve para certificarlo», señaló el preparador este viernes.

Una «prueba» de nivel

«Es un ensayo muy serio, pase lo que pase no va a marcar si vamos a ascender. Pero si es una gran prueba, se va a ver un partido muy bonito por el escenario y el rival. Va a ser un partido difícil, ellos también saben que somos un equipo muy complicado. Los pequeños detalles van a marcar el devenir del resultado», continuó, desgranando las claves de un choque en el que los destellos de calidad tendrán un peso crucial.

Encontrar las debilidades del entramado califal, precisamente, fue una de las principales cuestiones resaltadas por el castellonense, destacando la existencia de «espacios», así como la idea de incomodar a la fase defensiva de los de Ania, para sacar brillo a todo el arsenal de juego directo malaguista en El Arcángel: «Todos los equipos tenemos puntos débiles. Este partido vamos a tener más espacios, ellos juegan de local. Somos dos equipos muy proactivos, de provocar el error y apretar en campo rival. Va a ser un partido muy físico en duelos individuales en cada zona. Tenemos que meter una mina en el espacio de los laterales y otra mina en los centrales para hacerles daño. Estos últimos cinco partidos, se van a decidir en pequeños detalles. A nivel defensivo estamos muy bien, pero tenemos que dar ese plus en zona de finalización», indicó.

Contexto de «playoff»

Guardando ciertas similitudes, el preparador de Nules también aprovechó para evidenciar los paralelismos entre el cruce del domingo y uno potencial en una futura fase de ascenso, catalogando al derbi regional como un «ensayo de los más duros»: «En los últimos diez partidos hemos ganado cinco y empatado cinco. Aunque hubiésemos ganado los diez, no iríamos primeros. El Castellón está haciendo números estratosféricos. Hizo una apuesta brutal y le está saliendo bien. Estamos peleando con Córdoba e Ibiza. Tenemos que llegar bien por lo que nos genera el ambiente, con energía positiva y en duda constantemente. El tiempo es muy sabio. Es un partido señalado, pero, si ganamos, no significa que vayamos a ascender, y si perdemos, que no vayamos a hacerlo. El Córdoba es uno de los equipos más fuertes de los dos grupos», finalizó.