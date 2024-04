Córdoba CF: resultados y clasificación en la Primera Federación

El Córdoba CF recibe el próximo domingo 28 de abril a las 16.00 horas al Málaga CF en El Arcángel. Lo hará tras lograr una victoria de oro en casa del Intercity (0-2) merced a los goles de Albarrán y Kuki Zalazar. En su pelea por asegurarse la segunda plaza y pelear hasta el final por la primera, los blanquiverdes tendrán ante el Málaga (cuarto en la tabla) un duelo decisivo. Un derbi regional de primer orden entre dos equipos, cordobesistas y malaguistas, que aspiran al ascenso a Segunda esta temporada en el grupo 2 de Primera Federación.

Un lance del Intercity-Córdoba CF. / LOF

Tres puntos de oro

Los tres puntos conseguidos por el Córdoba CF son tremendamente importantes. Con ellos, los pupilos de Iván Ania logran un colchón de más de un partido con el tercer clasificado, el Ibiza, lo que le garantizaría, de acabar así, el factor campo a favor en un hipotético play off de ascenso ante los rivales del otro grupo. No ha podido, no obstante, recortarle puntos al Castellón, que venció con un gol en los últimos minutos en su visita al Linares y sigue siendo un líder sólido.

Celebración de uno de los goles del Córdoba CF en casa del Intercity. / LOF

Los resultados y clasificación, al día

Todo lo que ocurra en cada jornada del Grupo 2 de Primera Federación lo puedes seguir en Diario Córdoba , con información de la actualidad del Córdoba CF. Aquí puedes comprobar los resultados de cada partido del Córdoba CF y del resto de rivales con los que compite. Y aquí la clasificación actualizada de cada jornada.

Así se juega la Primera Federación 23/24

La competición consta de 38 jornadas donde el primer clasificado de cada grupo ascenderá directamente a LaLiga Hypermotion (2º categoría del fútbol español) y los 5 últimos de cada grupo descenderán a la Segunda RFEF (4ª categoría del fútbol español). La liga arranca el 26 de agosto y finaliza el 25 de mayo. Se disputan un total de 760 partidos, entre los Grupos 1 y 2, durante la fase regular.

Aficionados del Córdoba CF en El Arcángel durante el duelo frente al Alcoyano. / A.J. GONZÁLEZ

Una vez terminada la fase regular de 38 jornadas, aquellos equipos de cada grupo que hayan quedado del 2º al 5º lugar deberán disputar un playoff de dos eliminatorias (a ida y vuelta) para determinar los dos equipos restantes que ascienden de categoría. Las normas de la competición indican que el mejor clasificado de un grupo debe jugar contra el peor clasificado del otro. Si una eliminatoria llega a la prórroga y sigue empatada, el equipo que pase de ronda será el que haya quedado en mejor lugar en la clasificación de la fase regular. Así quedarían las semifinales y final para ascender a Segunda.

Semifinales Playoff

2º Grupo 1 vs 5º Grupo 2: Ganador 1

3º Grupo 1 vs 4º Grupo 2: Ganador 2

2º Grupo 2 vs 5º Grupo 1: Ganador 3

3º Grupo 2 vs 4º Grupo 1: Ganador 4

Final Playoff

Ganador 1 vs Ganador 4

Ganador 2 vs Ganador 3