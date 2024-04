El Córdoba CF aspira a recuperar su cotización ante el Intercity

El Córdoba CF escribirá en el Antonio Solana, ante el CF Intercity el capítulo 33 de la obra que está escribiendo en la 2023-24, en la que pretende rematar con un epílogo en forma de ascenso que, visto lo ocurrido la pasada jornada, deberá ser a través de las eliminatorias de ascenso. Aunque Iván Ania aseguró a lo largo de la semana que tanto él como el vestuario blanquiverde aún mira de reojo -incluso directamente- la primera plaza de la Liga, que ocupa el Castellón con ocho puntos más, el camino más probable para el conjunto cordobesista será el largo, en el que tendrá que enfrentarse a dos rivales antes de regresar al fútbol profesional. La derrota de la pasada jornada, en El Arcángel ante el Alcoyano, rebajó mucho las expectativas que había sobre este Córdoba CF para que lograra el pasaporte directo al fútbol profesional, pero desde la victoria en Castalia, precisamente, ante el Castellón, el equipo de Ania marcó una línea visiblemente descendente en el juego y, si bien en tres jornadas los resultados -que no el fútbol- fueron positivos, ya ante el Alcoyano no se pudo sumar un solo punto y terminó llegando la derrota de una manera dolorosamente conocida: en el tiempo de descuento.

Sandroni, quebradero de cabeza

Tendrá ante sí el Córdoba CF a un equipo peculiar. No ya en lo institucional, ya que el Intercity es el primer club en Primera Federación que cotiza en los mercados bursátiles, sino también en juego, planteamiento.. En contra de lo que puedan señalar los resultados globales, Alejandro Sandroni, técnico de los aurinegros, se le suele atragantar al conjunto cordobesista. Como entrenador del Yeclano empató a dos goles en su primer cruce con el Córdoba CFen La Constitución cuando en el minuto 81 ganaba 2-0.. Novaes y Xavi Molina, en el 82’ y el 89’, salvaron un punto para los banquiverdes en la 2019-20. En la segunda vuelta, el Córdoba CF logró ganar en El Arcángel (2-1) con un penalti en el minuto 86. Una campaña después, el Yeclano cayó en casa ante el Córdoba CF (1-3), pero logró imponerse en El Arcángel (1-2), con lo que empezó a señalar el camino a los blanquiverdes hacia Segunda RFEF. Finalmente, ya con el Intercity, Sandroni cayó en El Arcángel en la primera vuelta por la mínima, aunque en aquel encuentro en el que el Córdoba CF sufrió en extremo, el conjunto negro no pudo contar con su máximo goleador, Emilio Nsue (10 goles), ya que se encontraba disputando con Guinea la Copa de África, torneo en el que se hizo con la bota de oro.

Sandroni (derecha) en El Arcángel, en el encuentro de la primera vuelta, en el que no participó Emilio NSue. / MANUEL MURILLO

Ahora, el argentino sí podrá contar con el ecuatoguineano y recupera a Undabarrena, pero tendrá casi media docena de bajas, muchas de ellas habituales: Ceberio, Burlamaqui, Sergio Herrera, Aarón Piñán y Simón Moreno no podrán actuar ante el Córdoba CF para intentar evitar cualquier problema con el descenso. El Intercity se configuró en verano para pelear por las eliminatorias de ascenso y su irregularidad le ha llevado a mirar de reojo hacia abajo, aunque es poco probable que se meta en problemas. Sobre todo porque a pesar de no ser uno de los equipos más fuertes cuando actúa como local, sí que es lo suficientemente peculiar como para meter en problemas a cualquier rival, incluidos los de la zona alta de la clasificación.

Cambios en el Córdoba CF

Si la cotización del Intercity en bolsa sólo ha ido hacia abajo desde su fundación, la del Córdoba CF como candidato al ascenso sufrió un pequeño revés con la derrota ante el Alcoyano. Pero la fortaleza del equipo de Ania radica, precisamente, en sus actuaciones lejos de El Arcángel. El conjunto blanquiverde-que recupera en una lista 30 semanas después a Adri Castellano- es el mejor visitante de la Liga y pretende seguir siéndolo, aunque Iván Ania baraja algunos retoques en el once. El principal radica en la punta de ataque. Después de cuatro jornadas en las que utilizó a Kike Márquez como falso nueve, todo señala a que, definitivamente, el asturiano se decidirá por dos de los nueves de la plantilla, con Antonio Casas, pichichi cordobesista, como principal candidato a salir en el once. Por lo tanto, ese movimiento le obligaría también a decidir entre el sanluqueño y Kuki Zalazar para la mediapunta. También existen dos posiciones, finalmente, sobre las que hay dudas en las últimas jornadas. El acompañante de Diarra en el mediocampo, puesto por el que compiten Isma Ruiz y Álex Sala, y la banda izquierda, en la que Simo ha transmitido mejores sensaciones que Adilson Mendes en el último mes de competición. La idea no es otra que la de sumar los tres puntos en el Antonio Solana para que la cotización de este Córdoba CF como candidato al ascenso vuelve a la posición que tenía hace un par de semanas.

Alineaciones probables

Intercity: Gaizka Campos, Mikel Mendibe, Vadik Murria, Álvaro Pérez, Cristo Romero, Undabarrena, Nsue, Soldevilla, Pol Roigè, Moha Traoré, Danny Blum. Córdoba CF: Carlos Marín, Carlos Albarrán, Adrián Lapeña, José Antonio Martínez, Calderón, Isma Ruiz o Álex Sala, Diarra, Carracedo, Kuki Zalazar, Adilson Mendes o Simo, Antonio Casas. Árbitro: Monterrubio Torres (C. Aragonés). Hora: 18.00 horas. Campo: Antonio Solana.

