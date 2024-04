Las redes aplauden la boda en el Hospital Provincial de Córdoba de un paciente de paliativos

Las imágenes no pueden ser más emocionantes. La boda en el Hospital Provincial de Córdoba de un paciente en cuidados paliativos se ha hecho viral en las redes, que aplauden el gesto de amor y valentía de los protagonistas de un enlace donde no faltaron todos los detalles, desde el arroz a la música nupcial.

El vídeo de la boda ha sido grabado y compartido en Instagram por una de las médicas del hospital, Raquel Rostro (@raquelrosgal), especialista en Medicina Interna, que junto a las imágenes escribe: "Hoy me ha emocionado verlos a ellos radiantes diciéndose sí quiero". La doctora añade que, a raíz de historias como esta, "cada vez tengo más claro que no hay nada más imparable que un ser humano lleno de voluntad". Rostro también se refiere a sus compañeros de paliativos cuando señala: "Hoy me ha emocionado ver a todo un equipo volcado, haciendo malabares para que el día fuera especial. Todos arrimando el hombro, sin fallar ninguno".

El vídeo ha sido compartido por numerosos influencers, como el divulgador Héctor Castiñeira (@enfermera_saturada), colaborador de programas de televisión como Saber Vivir o Espejo Público. En la cuenta Enfermera Saturada, muy popular entre los sanitarios, el vídeo de la boda en el Hospital Provincial superaba los 32.000 me gusta en pocas horas. "Todo el personal de paliativos del Hospital Provincial de Córdoba se ha volcado para organizar una boda muy especial", escribe Castiñeira junto a las imágenes.

Comentarios desde todos los puntos de España

El vídeo ha suscitado comentarios positivos desde numerosos lugares de España, como el de una usuaria que recuerda que su hermana se casó así en el Vall d'Hebron de Barcelona, donde las enfermeras le prepararon un ramo con unos pañuelos del quirófano de papel azul. Otro de los comentarios dice: "Esto también es la enfermería y la medicina que me gusta. ¡Vivan los novios!".

En el vídeo puede verse al personal de la planta de cuidados paliativos del Hospital Provincial de Córdoba con los preparativos de la boda antes del recibimiento de los novios. Él, con un elegante traje azul y ella, vestida de blanco y con un ramo de flores que le entregan antes de que ambos emprendan juntos su camino, entre las sonrisas y los buenos deseos del personal que se agrupa a ambos lados del pasillo. Una gran historia de amor en un breve clip de vídeo que las redes contemplan con emoción.