La primera vez del Córdoba CF sin Diarra

El Córdoba CF tendrá el próximo domingo ante el Deportivo de La Coruña (20.00 horas, InSports.TV) la última oportunidad para convencer a su parroquia de que sigue en la pelea por los play off de ascenso, una pelea que enterró en gran parte el pasado domingo tras caer en el Cerro del Espino ante el Rayo Majadahonda (1-0).

Siempre estuvo Diarra

Como los rivales por esa quinta plaza de la tabla se han empeñado en dejarla abierta casi hasta el final del campeonato, los múltiples tropiezos y pinchazos de este Córdoba CF se han minimizado al extremo de que pese a hacer 12 puntos de los últimos 51 en disputa, aún puede luchar por el sueño de ascender a Segunda División A.

En todo caso, esa pelea del próximo domingo ante un candidato al ascenso directo como es el equipo de Óscar Cano se realizará sin uno de los pilares fundamentales de este Córdoba CF en la campaña 2022-23: Youssouf Diarra.

El africano será sancionado por el Juez Único de Competiciones No Profesionales tras ver en el Cerro del Espino la quinta amarilla, que acarrea sanción, por lo que tendrá que dejar su puesto tras ser un fijo tanto para Germán Crespo como para Manuel Mosquera. De los 32 partidos finalizados por este Córdoba CF, Diarra ha jugado los 32 y en 29 de ellos lo ha hecho como titular. Tan sólo tuvo que esperar su oportunidad desde el banquillo en tres ocasiones. La primera, en la jornada 4 de Liga, en la victoria blanquiverde en El Arcángel ante el Rayo Majadahonda (2-0), en la que jugó 29 minutos tras sustituir en el minuto 61 a Álex Bernal. La segunda, en la jornada 10 de Liga, también en una victoria en casa, en este caso ante el Talavera (3-0). En aquel encuentro tan sólo jugó 14 minutos al saltar al terreno de juego para sustituir de nuevo a Álex Bernal, en el minuto 76. Y la última ocasión en la que no fue titular Diarra fue en la derrota en El Arcángel ante el Real Madrid Castilla (1-2), cuando sustituyó tras el descanso a Javi Flores.

Es más, en el encuentro que se suspendió por el desvanecimiento de Dragisa Gudelj entre el Córdoba CF y el Racing de Ferrol, correspondiente a la jornada 29, también Youssouf Diarra fue uno de los once elegidos por Germán Crespo para saltar de inicio ante el conjunto gallego.

Estas son las opciones

Por lo tanto, este domingo será la cuarta vez en toda la Liga en la que el Córdoba CF no contará de inicio con Youssouf Diarra y la primera ocasión en la que no podrá contar ni un minuto con el jugador africano. Una circunstancia inédita en esta Liga y que obligará a afinar bien por su relevo en el mediocampo cordobesista que, desde la llegada de Manuel Mosquera ha tomado un tinte físico, ya que en sus dos encuentros al frente del Córdoba CF ha elegido dos mediocentros físicos: Antonio Caballero y Youssouf Diarra.

En principio, no parece que el relevo la nueva pareja de la medular tenga tanto tono físico. El primer relevo natural para el mediocampo del Córdoba CF sería Javi Flores. El capitán blanquiverde sólo ha sido titular en una ocasión en las últimas cuatro jornadas. Fue en Linarejos, formando pareja con Diarra, precisamente. Pero también saltó de inicio en seis ocasiones entre las jornadas 21 a 28, cuando Germán Crespo intentó regresar a las sensaciones del inicio de Liga alineando al africano y al de Fátima constantemente en la medular. Javi Flores es el jugador número 12 en minutos jugados esta temporada, 1.470, y es el segundo centrocampista, tras Diarra, en tiempo de competición.

Armando Shashoua es la otra opción clara para la medular del Córdoba CF en el encuentro del próximo domingo ante el Deportivo de La Coruña. El inglés cedido por el Ibiza no conoce el triunfo vestido de blanquiverde. Ha participado en seis encuentros, con dos empates y cuatro derrotas en su balance, y fue titular en dos ocasiones, jornadas 30 y 31, y ambas finalizadas en derrota cordobesista: en Pontevedra (2-0) y en Linarejos (2-1). Con apenas 233 minutos de competición, parece partir en desventaja con respecto a la experiencia de Javi Flores, aunque habrá que esperar a la decisión de Manuel Mosquera. No en vano, aquellos buenos 31 minutos en Algeciras le dieron el pasaporte a la titularidad en Pontevedra y Linares en la última fase de la etapa de Germán Crespo en el banquillo blanquiverde.

Finalmente, hay otra opción menos probable aún, pero que encaja con la idea defensiva y de trabajo de Mosquera: tirar de Cristian Delgado. El algecireño cayó en el otracismo después de sumar 70 minutos en sus dos participaciones en esta temporada, en Ceuta y en San Fernando, ambas saldadas con victoria blanquiverde. Tras no salir cedido en el pasado mercado invernal, como anunció el club en su momento, Cristian Delgado desapareció incluso de las convocatorias y ahora con la llegada de Mosquera ha vuelto a los entrenamientos con la primera plantilla. No sería descartable, en cualquier caso, que pudiera entrar en la lista de convocados para el domingo, pero parece que no tiene opciones en la pelea para ser pareja de Antonio Caballero ante el Deportivo de La Coruña, primera vez en la que el Córdoba CF no podrá contar con Youssouf Diarra.