Las Cruces adelantan el Mayo Festivo en una ciudad que explota de color y celebración

Esto ya está aquí. Empezó a correr el rebujito, comenzaron a freírse las bolitas de flamenquín y resonaron por las calles ecos de sevillanas. Córdoba adelantó un año más su Mayo Festivo y lo hizo con las Cruces, cuyo concurso, además, está de celebración por cumplir, nada más y nada menos, que cien años. Desde las 12.00 del mediodía, los 46 recintos participantes en el certamen de este año le dieron al play de la música y empezaron a tirar cañas. En este primer día, al ser viernes, no fueron pocos aquellos que, tras salir de trabajar, se acercaron a echar un rato con los compañeros. Se dejó notar en las Cruces del centro, donde muchos cordobeses tienen las oficinas. Pero no fueron las únicas. En los barrios, otros tantos cordobeses decidieron no comer en casa y estrenar el Mayo Festivo, con permiso de los últimos coletazos de abril, en su cruz.

Cruz de Mayo instalada en el Triunfo de San Rafael, esta tarde-noche. / Manuel Murillo

En esas primeras horas de fiesta la gente miraba su cartera y los carteles de los precios para comprobar cuánto iba a resentirse el bolsillo este año. Lo cierto es que los precios son bastantes similares a los de 2023, con jarras de rebujito que rondan los diez euros, vasos de cervezas a dos y raciones de comida entre los ocho y los diez euros. «Me esperaba una cosa desorbitada», comentaba un hombre en la no-cruz de San Hipólito. Allí el ambiente casi no cesó de 17.00 a 20.00, cuando los recintos pueden seguir funcionando, pero sin música. La fiesta sociocultural autorizada por el Ayuntamiento a la Buena Muerte tenía toda la pinta de ser la misma cruz de mayo de siempre, pero en vez de cruz, había un patio.

Las ganas de Mayo Festivo se notaron en prácticamente todos los montajes, que siguen echando el resto para conseguir el primer premio (el fallo del jurado se sabrá este domingo sobre el mediodía). En San Andrés, la hermandad de las Penas homenajeó a Julio Romero de Torres en el 150 aniversario de su nacimiento. En la Trinidad, el Vía Crucis, la escuela Mateo Inurria y el colegio Zalima se aliaron para montar una cruz que hacía alusión al simbolismo de la bóveda de la Sala de Constantino en las Estancias de Rafael de la Ciudad del Vaticano. En Cañero, donde siempre hay expectación por acumular varios primeros premios, la asociación Cañero Nuevo colocó un gigante y bonito abanico floreado. Y estos son solo algunos ejemplos, porque aunque los claveles se siguen imponiendo en los montajes, cada vez son más aquellas hermandades y asociaciones que arriesgan y utilizan flores más exóticas.

Córdoba vive ya las Cruces de Mayo. / MANUEL MURILLO

La noche es de los jóvenes

Ya por la tarde-noche, las Cruces fueron tomadas por los jóvenes. La Policía estuvo pendiente de aquellos recintos donde el ambiente festivo se suele disparar. Cruces como las del Bailío o Santa Marina volvieron a tener vallas por motivos de seguridad, y no eran pocas las patrullas que hacían rondas en los alrededores para evitar el botellón. El ambiente juvenil y festivo se dejó notar en prácticamente todas las Cruces del centro, aunque a parte de las nombradas, también suelen tener bastante tirón entre la juventud otras como las de San Nicolás o la de la plaza del Cardenal Toledo.

Mapa de las cruces 2024. / Ramón Azañón

[Pulse aquí para ver el gráfico ampliado]

Por delante todavía queda fiesta, puesta hasta el mismo miércoles las Cruces seguirán llenando Córdoba de color en la que será una de las edificiones más largas de todo el concurso.