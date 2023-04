A cumplir la manida «a la tercera va la vencida». Con esa idea y ese propósito se ha tomado Manuel Mosquera las vísperas del choque entre el Córdoba CF y el Deportivo de la Coruña en El Arcángel (domingo, 20.00 horas, InSports TV), cita de indudable trascendencia -su tercera- en la que los blanquiverdes someterán a juicio una vez más la ligera «mejoría» de las sensaciones, aunque también en busca de la primera victoria con el de Oleiros en su banquillo. «La palabra final no la utilizo mientras haya partidos por delante, pero no le quito ningún adjetivo que denote definitivo para las aspiraciones», afirmó el propio preparador tras la penúltima sesión de trabajo de la semana, recalcando la única opción que baraja para el duelo ante los gallegos: «Una victoria sí, sí o sí. Es ganar, ganar o ganar», afirmó contundente.

Un Dépor temible, aunque factible

Lo de enfrente será un Dépor en racha, crecido tras superar al Ceuta en su pasado cruce casero (1-0) y que llega como tercer clasificado del Grupo 1 de Primera RFEF, con un partido más y trece puntos de ventaja sobre el cuadro liderado por Manuel Mosquera. «Son un equipo con muy buen juego interior y con balón, tenemos que hacerle el día muy difícil, que tengan la sensación de que no tienen la posesión fácil ni pueden hacer transiciones fuertes. Nuestro escenario es salir a por todo», avisó.

Será una cita, a su vez, en la que los gallegos no podrán contar con una de sus referencias ofensivas, Lucas Pérez, que cumplirá encuentro de sanción tras acumular cinco tarjetas amarillas en su cuenta. «Su importancia es fundamental, pero no es definitiva. Ellos antes de él ganaban muchos partidos, porque eran una gran plantilla, Es verdad que todas las cualidades que les da no las tienen, por lo que tendrán que tirar de las que tenían antes. Bajan mucho en la estrategia, el lanzamiento de él es fundamental. Lo tienen que notar, sí, será definitivo, no», señaló.

«O es victoria el domingo o todo lo de después serían unas cábalas que no me atrevo a pensar y por respeto ni a decir», indicó. «No miro más allá del Dépor, ni más allá de la victoria ante ellos. No es definitivo, porque por resultados rivales puedes tener una grieta más, pero no quiero llegar hasta ahí. Hay más partidos, de hecho uno aplazado nuestro», insistió seguidamente.

Olvidar lo del Rayo Majadahonda

En la línea de propósitos para el cruce frente al combinado coruñés, potenciar la intensidad de la entrada al encuentro, según marcó el técnico, se antoja «fundamental”, así como cerrar heridas en la plantilla y la afición tras el revés del pasado domingo en el Cerro del Espino frente al Rayo Majadahonda: «Entiendo la tristeza, es una decepción más. Desde que he llegado intento ser muy comprensivo con la gente, no salen de ver a su equipo ganar algún día. Esta afición históricamente, esa pasión que tiene, es infinita. Pediría una más, por favor. Necesitan de esos jugadores que les llevaron durante muchos meses siendo el equipo principal de esta categoría, números sensacionales que también eran de la afición. No tengo duda de que va a estar ahí con nosotros, esperando esa victoria que va a llegar», aseveró.

No encajar en los primeros minutos, la otra premisa: «En los dos partidos conmigo aquí nos ha pasado algo así. No es del todo falta de atención o activación grave, pero en todo caso ha ocurrido. En mi forma de entrenar debe venir implícito que la salida al campo debe de ser fortísima, en todos los sentidos. No exime de jugadas fortuitas, pero marca el espíritu del partido. Ser proactivos para que esa salida sea muy fuerte en todos los sentidos te prepara para cualquier tipo de jugada», apostilló.