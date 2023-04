Córdoba CF - Deportivo : el partido en cinco claves

Era el partido que estaba subrayado en el calendario de todos los aficionados en el arranque de la Liga, allá por el mes de agosto, cuando el Córdoba CF era un pujante recién ascendido de Segunda RFEF y el Deportivo de La Coruña un monumento a la frustración tras perder el ascenso a Segunda en Riazor en el último suspiro del play off. El tiempo ha corrido. A día de hoy, los blanquiverdes viven su peor momento del curso -y en años- y los blanquiazules apuran sus posibilidades de ascenso directo a Segunda o, como mal menor, volver a repetir su intento en las eliminatorias finales, esas que a los cordobesistas se les han escapado, quizá de modo definitivo, en una segunda vuelta catastrófica.

La tercera tentativa de Manuel Mosquera

Su llegada al banquillo en sustitución de Germán Crespo no ha provocado un revulsivo: el equipo no ha ganado con él y las sensaciones no han experimentado cambios, más allá de una declaración de intenciones que ha chocado con la realidad cuando ha llegado el domingo. Un empate casero ante el Alcorcón (1-1) y una derrota en el campo del Rayo Majadahonda (1-0) han dejado a los blanquiverdes en la séptima posición, más lejos de la quinta plaza y ya con dos adversarios acosándole por detrás. Nada que ver con la primera vuelta, en la que el Córdoba CF sacó un empate (0-0) en Riazor.

El técnico, que durante la semana hizo ronda por distintos medios de comunicación, insiste en que no van a bajar los brazos "ni de broma". En el partido contra el Deportivo sobrarán los estímulos. Mosquera, gallego y formado en la cantera del club coruñés, amasa una particular estadística: el Dépor no ganó a los equipos que él dirigió desde el banquillo (Extremadura y Talavera). ¿Continuará la racha? El de Oleiros, que conoce al dedillo al cuadro deportivista, tratará de hincarle el diente aprovechando que no es un visitante muy productivo.

¿Cómo se arma un once sin Diarra?

La ausencia en el Córdoba CF de Youssi Diarra será la primera de malí en toda la temporada. Con Crespo fue insustituible y con Mosquera, igual. Más allá de momentos más o menos lucidos, el ex del Athletic de Bilbao ha mostrado un nivel medio notable y ha sido el pilar sobre el que los blanquiverdes han edificado su centro del campo. La tarjeta que vio en Majadahonda le impedirá formar en un once que volverá, una vez más, a experimentar modificaciones tanto en las piezas como, posiblemente, en el dibujo táctico.

Con Antonio Caballero como principal innovación de Mosquera en el equipo, el panel de candidatos a suplir a Diarra lo componen Javi Flores, Armando Shashoua o incluso Cristian Delgado, que ha entrenado durante la semana con el primer equipo y es pieza clave en el filial, que juega el mismo día por la mañana la ida de semifinales del play off de ascenso a Segunda RFEF en Lucena.

Un test de actitud ante la semana clave para todo

El nivel mostrado por el Córdoba CF en los últimos tiempos ha estado alejadísimo del que exhibió en la primera parte del campeonato, cuando dominaba y generaba constante peligro con un juego atrevido. El bajón físico ha sido claro, aunque no es la única razón por la que los blanquiverdes han ido cediendo paulatinamente en sus pretensiones: han ido perdiendo el liderato, el play off y, ahora, hasta las opciones de reengancharse. Lo peor es que todo esto lleva daños colaterales muy fuertes: el equipo, de no mejorar -puntuar de tres, algo que solo ha hecho dos veces en 2023-, podrá ver comprometida su posición entre los siete primeros. Ahí -exceptuando a los filiales- se repartirán los billetes para la Copa del Rey 2024.

No se trata de un asunto menor, ya que esta competición tiene un valor estratégico importante para el club tanto en lo deportivo como en lo económico. La recordada eliminatoria ante un Sevilla de Champions que sufrió para llevarse el duelo en la prórroga es un claro ejemplo de ello. En el bombo de la RFEF está la posibilidad más clara de que el Córdoba CF mida sus fuerzas con un club de la órbita profesional a día de hoy en encuentro oficial. Sin Copa perdería esa oportunidad, una posible taquilla... y cualquier otro torneo -como la Copa RFEF- para redimirse.

La deuda pendiente en El Arcángel: el factor cancha

Se prevé una buena entrada en El Arcángel. El club lanzó una promoción de entradas bonificadas para sus socios y eso hará que las gradas del estadio presenten un buen aspecto. Habrá, además, asistencia de seguidores del Deportivo. Se esperan entre 300 y 500 para un encuentro cuyo horario inicial (18.00) se retrasó hasta las 20.00 después de la petición del Córdoba CF ante la previsión de altas temperaturas. El rango del adversario, el de mayor nombre de toda la categoría, es un reclamo claro.

En lo deportivo, sin embargo, hay dudas. El ambiente generado entre el cordobesismo por el pésimo balance en la segunda vuelta -solamente una victoria, ante la Cultural Leonesa- ha abierto un debate que está ahora candente: los futbolistas se sitúan en el disparadero. El rendimiento global ha descendido y en el aspecto individual apenas hay futbolistas que muestren un tono de regularidad. De mejora, prácticamente nadie. Habrá un nuevo examen ante el exigente público de El Arcángel, al que el club lanzó un mensaje de "perdón" a través de un vídeo durante esta semana.

El Deportivo, sin Lucas Pérez... pero con Alberto Quiles

El jugador quizá más desequilibrante de la competición es Lucas Pérez. Está en el Deportivo después de protagonizar el pasado mercado invernal una operación impactante: se marchó del Cádiz, en Primera -y donde le querían mantener-, para regresar al club en el que se formó y ayudar al retorno al panorama del profesionalismo. Está en ello. En Córdoba no podrá salir al césped. Está sancionado por acumulación de tarjetas y tendrá obligado descanso. Los argumentos de Óscar Cano en ataque siguen siendo rotundos.

El punta referencial del Dépor es conocido en el Córdoba CF. Se trata de Alberto Quiles, que estuvo varias campañas en la cantera y llegó a estrenarse con el primer equipo en la última etapa en Segunda División. El onubense no cuajó como blanquiverde y, tras pasar por el Recreativo de Huelva, ha encontrado su mejor versión en Riazor. Lleva 14 goles firmados y a sus 27 años está en plena madurez. Ha intervenido en todos los partidos de Liga esta temporada con los deportivistas y es el máximo goleador de la Primera Federación desde que esta división fue creada por la RFEF. También tiene a otro ex cordobesista: Arturo Pérez, que fue miembro del equipo que logró el ascenso a Primera División.