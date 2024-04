Córdoba CF-Málaga: el partido de El Arcángel en cinco claves

Dicen los propios protagonistas que el partido es de otra categoría. Formalmente, así es. Más de veinte mil en las gradas, formaciones con historia el césped, trascendencia máxima en la lucha por el ascenso... La realidad, sin embargo, es dura: el Córdoba-Málaga de este domingo en El Arcángel es un duelo del grupo 2 de Primera Federación, una categoría que es el tercer escalón en el mapa del fútbol español y de la que ambos quieren salir con urgencia por múltiples razones, que van desde la decencia deportiva a la viabilidad económica. Están en ello. Y dependerá bastante de lo que suceda en la hora de la sobremesa dominical. Será un partidazo. Estas son sus claves.

Diario CÓRDOBA

No es una final, pero...

Lo parece. Y, en el fondo, lo que está en juego es un botín extremadamente valioso. Con el Castellón disparado en la primera posición -le lleva ocho puntos al Córdoba, a falta de quince-, la batalla por la segunda plaza en el grupo es encarnizada. Los blanquiverdes (67) son segundos y los malaguistas (62) terceros, con el Ibiza en medio (63). El Córdoba le sacó un punto al Málaga en La Rosaleda (1-1) y aún debe rendir visita al Ibiza, que se impuso en El Arcángel (2-3). Hagan cuentas y se volverán locos. Lo que parece más claro es que si el Córdoba gana, habrá descartado a los vecinos andaluces en la pugna por ser segundos.

Acabar subcampeón de grupo no es cualquier cosa: supone ventaja de campo en las dos eliminatorias posteriores y el pase directo si los segundos partidos terminan, tras el tiempo reglamentario y la prórroga, con empate. No habrá penaltis para subir. Lo hace el mejor posicionado en la fase regular. Ese "detalle" puede valer un salto al profesionalismo.

El pontanés Roberto celebra el gol de la victoria para el Málaga, la pasada jornada. / LA OPINIÓN DE MÁLAGA

Roberto y Juande, poder cordobés en el Málaga

Uno en cada punta del campo. Atrás Juande, defensa central y recurso habitual de Pellicer en los últimos partidos. Delante Roberto, prometedor talento que ha firmado ya 14 goles en lo que va de curso. Ambos son cordobeses y jugarán ante el club de su tierra en un partido crucial.

El primero -que cumplirá este verano los 25- salió de la cantera del Séneca y se enroló en la Academia del Málaga cuando era cadete de segundo año; desde entonces, ha vivido de todo con el club de Martiricos. El segundo, de 21 años, pasó por las bases del Córdoba y siendo cadete también hizo las maletas hacia la Costa del Sol.

Alfonso Herrero se hace con un balón aéreo durante el cruce de la primera vuelta en La Rosaleda. / Francisco Fernández

El cerrojo albiazul: 17 porterías a cero

El Málaga ha encajado 21 goles en 33 partidos disputados. No hay nadie que haya recibido menos tantos en ninguno de los dos grupos de la Primera Federación. Los albiazules son un verdadero muro, con un sistema de juego en el que todo el equipo colabora solidariamente en la defensa con una presión desde arriba. Supondrá un escollo de primer nivel para un Córdoba CF que solo ha terminado sin marcar en cinco de sus 33 citas.

El meta Alfonso Herrero, un experto profesional que roza la treintena y que se forjó en la cantera del Real Madrid, lleva 220 minutos sin sacar el balón de su portería. En total, ha dejado la portería a cero en 17 ocasiones -más de la mitad de los encuentros ligueros- y solamente en cuatro ocasiones encajó dos o más goles. Tres ante el Ceuta y dos contra el Alcoyano y el Castellón.

Iván Ania, a la izquierda, junto a César Negredo durante una sesión de esta semana. / CCF

Ania vs Pellicer: la guerra de las pizarras

Ambos saben lo que es trabajar bajo presión. Las urgencias históricas de los equipos que dirigen convierten su día a día en una ruleta rusa de sensaciones, con un entorno que baila a su compás o en su contra en función de los resultados. Ahora les va bien, pero eso no es suficiente. Lejos de la primera posición, en la que el Castellón está embalado, pugnan por una segunda plaza que ahora está teñida de blanco y verde. Así será también después del partido, pase lo que pase. Pero quedan opciones de un vuelco y el Málaga va con todo. Decir que será un partido de play off no es descabellado: el ganador mandará un potente mensaje.

"Respetamos a todos, pero no el tenemos miedo a nadie", dejó dicho Iván Ania en su comparecencia previa al partido ante la prensa. El asturiano quiere jugar sus cartas en medio de un panorama del que puede salir con su equipo muy reforzado. "Lo que hay que manejar son los momentos del partido, cómo se desarrolle, saber qué hacer en cada momento, en cada situación", advirtió el preparador cordobesista. Su homólogo en el banquillo malaguista, Sergio Pellicer, lanzó una andanada de elogios al Córdoba, "el mejor equipo que pasó por La Rosaleda", donde sacó un empate a uno que le supo a poco. ¿Y ahora? "Es un ensayo muy serio, pase lo que pase no va a marcar si vamos a ascender", advirtió.

Partido Cordoba Cf contra el Real Murcia en El Arcangel Grada y Aficionados Ambiente / MANUEL MURILLO / COR

La batalla de las gradas: colorido y pasión

El cartel de "localidades agotadas" lo colgó el Córdoba CF el pasado miércoles. La expectación es máxima, propia de un derbi andaluz que vuelve a escena después de varios años. La última vez fue en Segunda División, una categoría a la que ambos aspiran a retornar lo antes posible. El Málaga la perdió hace apenas unos meses; el Córdoba lleva ya cinco años alejado del mapa del profesionalismo, el periodo más largo de ausencia en lo que va de siglo. No hace falta insistir en lo que supone enquistarse en una división como la actual.

Se espera que en torno a tres mil seguidores del Málaga -podrían ser más, por la venta libre de entradas- se aposten en las gradas -tanto en la zona acotada como diseminados por el resto de ubicaciones- para animar a los suyos en un encuentro trascendental. El ruido está garantizado. El Arcángel presentará el aspecto de sus mejores tardes. Las peñas cordobesistas lanzaron un comunicado instando a los seguidores a acudir al choque ataviados con distintivos del club. Camisetas, gorras, bufandas, banderas... y la garganta dispuesta a desgarrarse.