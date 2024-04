La desbandada en el Córdoba Futsal y el adiós con mensaje de Zequi

A tres jornadas del cierre de la temporada 23-24 en Primera División, el Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad consume los días entre la satisfacción por el deber cumplido -se garantizó un año más, a falta de certificación matemática, la continuidad en la élite- y un aire de amarga resignación ante los anuncios, cantados desde hace tiempo pero aireados ya sin ningún tipo de pudor por los propios protagonistas, de salidas ilustres.

El equipo de Josan González -aún se le puede llamar así, dentro de unas semanas quién sabe- perderá piezas de referencia en su etapa en la máxima categoría, en la que ha cumplido cinco años y en la que encarará, con cambios de profundo calado, una sexta presencia que marca un hito en el deporte cordobés. Lo hará, eso sí, con rostros distintos como estandarte: Lucas Perin y Zequi, dos capitanes, cambian de aires.

Córdoba Futsal-Jimbee Cartagena: el partido de Vista Alegre en imágenes / Manuel Murillo

Zequi, la huella gaditana

Llegó en 2019 desde el Santiago Futsal como componente de la primera andanada de fichajes tras el salto a Primera de una plantilla compuesta, por entonces, en exclusiva por jugadores de la provincia de Córdoba. Fijo en el equipo desde entonces, ha cumplido un lustro de blanquiverde. Es el que más partidos ha disputado, el que más goles ha marcado, el capitán... Nadie le puede negar que se partió la cara -literalmente, jugó con máscara y pasó por el quirófano por rotura de huesos faciales- y que su compromiso sigue. Marcó gol en la pasada jornada en el valioso empate ante el Jimbee Cartagena (2-2) en Vista Alegre, donde este domingo volverá a comparecer contra el Peñíscola para sellar la continuidad entre los mejores del que, en cuestión de semanas, será ya su ex equipo.

"Tomé la decisión y creo que he terminado un ciclo en Córdoba", dijo el gaditano, de 30 años, en los micrófonos de Canal Sur para admitir lo que ya era un secreto desvelado desde días antes, tras una información en Relevo del especialista Gustavo Muñana. A quienes no se lo querían creer se le abrieron los ojos como platos. Su destino es el Manzanares, un equipo que está creciendo a todo ritmo. Tienen pabellón nuevo, fichan a jugadores internacionales, juegan Copa del Rey -eliminaron precisamente al Córdoba en Vista Alegre- y Copa de España... "Están un punto por encima", dijo Zequi a propósito del conjunto manchego, con el que se comprometerá -dijo que aún no ha firmado, pero está todo hecho- por dos cursos.

Ezequiel Montero, que se ha labrado un nombre en Primera División con el Córdoba Futsal, lleva esta temporada 13 goles en 23 partidos jugados. El futbolista de Algar es el único superviviente del primer año en la mejor liga del mundo para el Córdoba. Con él queda definitivamente cerrado un periodo en el que todo ha cambiado dentro de las líneas de la cancha.

Al club que preside -y lo hará por algunos años más, según reconoció- José García Román le toca tomar decisiones en una encrucijada. Ya está asentado en Primera División y tendrá que determinar dónde pone el punto de mira y, sobre todo, si es capaz de (re) construir una plantilla que necesita de líderes.

Perin, Muhammad y algunos más

Que Lucas Perin no iba a seguir era algo más que asumido desde el pasado verano, cuando se celebró con algarabía la renovación por un curso más del talento brasileño, que llegó en el mercado invernal por una cantidad irrisorios y que, tres años después, es una pieza cotizada en la liga española y en otras del extranjero. Todo apunta a que el Anderlecht belga -que fichó el verano pasado a Alberto Saura también desde el Córdoba- sería su destino, aunque no es descartable un giro de timón después de que ElPozo Murcia desistiera en su intento.

Las ofertas económicas para Lucas Perin no pueden ser contrarrestadas por el Córdoba, que se maneja en parámetros más humildes. El propio presidente, en declaraciones públicas, lo dio por perdido. Como a Muhammad Osamanmusa, que fue fichado por dos campañas desde el Black Pearl de Tailandia y que terminará contrato a final de esta campaña. Su porvenir no está en Vista Alegre, donde ha dejado episodios memorables y actuaciones mejorables. Clase sin regularidad, pero siempre con pundonor.

Contratos cerrados, incógnitas abiertas

La plantilla del Córdoba Futsal cuenta con un buen puñado de jugadores con contratos en vigor, lo que no quiere decir que todos ellos vayan a seguir militando en el club. Todo dependerá de quiénes sean los que lleven el timón. ¿Josan González? Después de cuatro temporadas completas al frente del equipo, todo está por ver. El cordobés descartó en su tiempo alguna oferta y tiene cartel en el mercado, tanto nacional como extranjero. De momento, las partes se mantienen herméticas.

¿Quiénes siguen? A los adioses confirmados de Lucas Perin y Zequi se unirán por el final de su contrato el tailandés Muhammad Osamanmusa, los brasileños Pulinho y Guilherme Dos Santos y el español Josema, aunque este tenía pactada una temporada más de modo opcional. Con vínculo sellado hasta 2025 están Fabio Alvira, los paraguayos Damián Mareco y Arnaldo Báez, los brasileños Miguel Kenji, Antoniazzi y Kaué Pereira, y el ucraniano Mykola Mykytiuk, quedando Víctor Areales, con contrato hasta 2027, como el puntal más fijo en un Córdoba Futsal en el que se avecina una nueva transformación.

