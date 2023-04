Córdoba CF - AD Alcorcón : el partido en cinco claves

El Córdoba CF inicia una nueva era en la que su propósito es volver a ser el que fue. Un asunto complejo. El equipo blanquiverde se separó de Germán Crespo, con el que se rompió el amor de los resultados, y se ha echado en brazos de Manuel Mosquera por tiempo, en principio, limitado: ocho partidos. La apuesta es fuerte por ambos lados. "A por ellos, como un cañón", ha expresado el entrenador gallego, que precisamente por el margen de tiempo del que dispone no puede permitirse otro propósito que el de la acción directa y el efecto inmediato. No hay más.

Habrá que ver cómo responde un equipo golpeado en la clasificación -se salió de la zona de play off- y en el orgullo -solo una victoria, ante la Cultural (2-0), en toda la segunda vuelta- ante un panorama de vértigo. Todo arranca ante el Alcorcón, un líder que defiende su rango en El Arcángel, un reino profanado en los últimos meses con demasiada asiduidad y en donde su anfitrión pretende cimentar -cinco de sus ocho citas serán ahí- el acelerón final.

Entrenador nuevo y discurso añejo: Manuel mira al 'play off'

El cambio de técnico lleva aparejado un mensaje: el Córdoba CF no se va a dejar llevar. Su meta es agarrar la quinta plaza, en la que ahora se aposenta el Celta B y a la que aspiran el propio equipo blanquiverde y el Linares, que después de ganar en la pasada jornada se ha puesto por delante en esa pelea por situarse en el último vagón del play off.

Manuel Mosquera no quiere hacer demasiadas cuentas. Lo suyo será rehacerlas cada fin de semana, a la vista de los resultados propios y de los ajenos. El Córdoba CF, a día de hoy, no depende sólo de sí mismo, aunque sobre el papel tiene un escenario apetecible. Recibirá en El Arcángel a rivales directos (Alcorcón, Depor, Racing Ferrol...) y esperará a las combinaciones de los duelos entre ellos. Si gana, puede meter de nuevo la cabeza en el mismo lugar en el que estuvo durante el noventa por ciento de las jornadas. "¿Cómo no voy a ilusionarme?", dijo Mosquera a los medios sobre el panorama actual. A quienes están les parece casi una pesadilla y el que acaba de llegar lo ve como una oportunidad formidable. Si logra transmitir al grupo parte de esa sensación, habrá dado un paso adelante en lo emocional. Luego, claro, está el fútbol.

El papel de los veteranos: Kike, Willy, Flores, De las Cuevas...

Manuel Mosquera conoce la categoría -estuvo el curso pasado en el Extremadura y el Talavera- y también de manera muy directa a jugadores como Kike Márquez o Willy Ledesma, dos iconos en un Extremadura en el que el actual entrenador del Córdoba CF es una figura referencial por su pasado como delantero en la época dorada del club de Almendralejo.

"Es más cercano al jugador, a la persona", dijo Kike Márquez sobre Manuel, a propósito de las diferencias con Germán, en una semana de efervescencia en el club. El extremo, fichaje estelar en el verano -ascendió con el Albacete a Segunda-, está pendiente de dar lo mejor de sí. El tramo final será determinante. ¿Lo hará con el nuevo entrenador? Está por ver qué rol da Manuel Mosquera a los veteranos de la escuadra blanquiverde en estos momentos. Willy Ledesma -el máximo goleador-, Javi Flores y Miguel De las Cuevas, las tres piezas con más antigüedad en el equipo y capitanes del mismo, aguardan acontecimientos.

El gol, un asunto colectivo para el Córdoba CF

Mosquera destacó un aspecto "único" del Córdoba CF a su llegada al equipo. Todos los componentes de su línea de ataque, desde los delanteros centros a los extremos, pasando por los mediapuntas, han conseguido firmar goles esta temporada. "Eso no lo tiene nadie", expresó el de Oleiros, que podría proponer un dibujo táctico de 4-4-2 para el que dispone actualmente de Willy Ledesma, Casas y Juan Villar como hombres más avanzados.

El equipo, los números lo pregonan, está encallado. Solamente una vez en toda la segunda vuelta logró marcar dos goles en un mismo partido: fue el único que ganó, ante la CulTural Leonesa (2-0) en El Arcángel. Llevan cinco jornadas sin vecer, con tres goles firmados y tres puntos sumados gracias a los empates en Talavera (0-0) y Algeciras (1-1) y en casa contra el Ceuta (1-1). El caudal ofensivo del equipo ha disminuido de modo dramático, tanto en número de llegadas como en la finalización. El gol de Antonio Casas en Linarejos no sirvió para puntuar (2-1), pero quebró una racha horrible del punta rambleño, que llevaba desde noviembre sin celebrar.

¿Cómo se puede acorazar la defensa?

La retaguardia del Córdoba CF se ha ido haciendo cada vez más vulnerable. Las salidas en el mercado invernal -José Cruz al UCAM Murcia-, la lesión de larga duración de Dragisa Gudelj -ya no jugará más esta temporada-, el desgaste en la banda izquierda de Calderón, que lo ha jugado todo por las lesiones de Ekaitz y Manolo Ortiz... El asunto es que de una zaga prácticamente fija se ha pasado a un carrusel arriesgado, en el que nuevos jugadores están llamados al protagonismo.

Suplir a Gudelj es la prioridad. Asumida ya la ausencia del serbio, Mosquera dispone de tres centrales en la primera plantilla: Alberto Jiménez, Jorge Moreno y José Alonso. Geovanni Barba, del filial, está en la órbita. Alberto, que llevaba medio año sin competir, es ahora el jefe atrás al lado del joven Jorge -cedido por el Rayo- y con José Alonso entrando con intermitencias. Habrá que ver cómo escoge Manuel, que también tendrá que lidiar con la amenaza de sanción de los apercibidos: Carlos Marín -el portero que lo ha jugado absolutamente todo, con Felipe Ramos renqueante de una lesión como alternativa-, y los laterales Calderón y José Ruiz. El carrilero zurdo Carlos Puga, el jugador fetiche de Germán y con su nuevo destino en el Cádiz ya apalabrado, encara su tramo final de blanquiverde.

La presión, las expectativas y los números

¿Hay presión? La hay ahora y será una gran noticia que vaya creciendo. Así lo ha entendido Manuel Mosquera, que ha subrayado el carácter del Córdoba CF como club y la "exigencia máxima" que "por ciudad" se le reclama siempre. Seguir en la pelea por el ascenso acrecentará el nivel de excitación colectiva. El técnico ha insistido en marcar metas cercanas y mirar solo los tres puntos del siguiente partido. "El objetivo es ganar al Alcorcón", ha repetido en sus múltiples comparecencias públicas desde su llegada al cargo.

Seguir manteniendo el relato es la clave. Es mátemáticamente posible y Mosquera se ha propuesto que futbolísticamente existan argumentos para sostener la lucha. Este fin de semana habrá -como sucederá ya de ahora en adelante- partidos que provocarán un efecto dominó: todos juegan en varios campos a la vez. El encuentro entre el Real Madrid Castilla y el Celta B el sábado marcará el que se juega el domingo en El Arcángel. Si el filial blanco gana, será líder provisional por encima del Alcorcón y acercará a los vigueses a un Córdoba que podría ponerse a tiro de la quinta plaza si vence a los alfareros.