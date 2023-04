"Lo que voy a hacer es exprimir a todos y cada uno de los jugadores", así encabezó Manuel Mosquera su primer alegato en la también primera cuenta atrás de su semana inaugural en el banquillo del Córdoba CF, en la que él técnico coruñés aprovechó para augurar cambios y reformas con vistas a una final anticipada en toda regla frente al Alcorcón el próximo domingo en El Arcángel (18.00 horas). Cita de exigencia y entidad, de esta forma, en la que el nuevo director de orquesta blanquiverde plantea un cambio de aires: «Quiero un equipo presionante en campo contrario, para mí es innegociable. Acabo de llegar, quedan ocho semanas, pero se trata de hacerlo con sentido común. Eso requiere de unos automatismos y mecanismos trabajados, a la vez que de un concepto de equilibrio en el que debe verse reforzado. Les he transmitido todas mis ideas. Soy un convencido de que el futbolista debe llevar lo que dice el entrenador al campo, ahí sus cualidades se tienen que desarrollar. Siempre quiero poner una bandera en campo contrario y, ahí, ser los mejores», afirmó tras la sesión de trabajo del grupo de este viernes.

El factor anímico, clave

Para el preparador, recuperar la faceta emocional será también una de las principales premisas bajo su dirección, para la que confirmó su intención de transmitir «cercanía» y «acercarse» a sus nuevos pupilos. «Me parece bien que el cese del entrenador duela. Dentro de ese cese, siempre hay una responsabilidad de los futbolistas, es bueno que sean conscientes de eso. Al final, entre la profesionalidad y vivir esta profesión con pasión, por supuesto que he visto mucha alegría. He visto bromas, concentración, al mismo tiempo estar sueltos. Soy un entrenador que se acerca mucho a la persona, eso hace que también el jugador se suelte. Evidentemente, cuando nos vayamos conociendo se fortalecerá. La alegría y la energía del día a día para mí es fundamental», reconoció.

Tras cuatro sesiones de trabajo a sus espaldas, el gallego también admitió sentirse satisfecho con su encaje en la plantilla: «Han ido muy bien los entrenamientos. Es razonable. Acaba de llegar un entrenador y, de alguna forma, todo el mundo quiere agradar. Son profesionales, lo asumen perfectamente. Se han entregado desde el primer día, han sido un grupo excelente. La parte que nos tocaba a nosotros y el cuerpo técnico es meter conceptos, claros y concisos, no aturullar. Cada día tocaba algo diferente. Intensidad, agresividad, presión... Es un concepto que no es de campo, si no mental. La semana ha ido muy bien, hoy hemos terminado con algo de estrategia, implementando cosas», señaló.

El Alcorcón, una prueba de fuego

Coincidiendo con su debut en el banquillo blanquiverde, Mosquera también tendrá que lidiar con un rompecabezas expresamente ideado para superar al conjunto más fiable de la categoría hasta el momento, el Alcorcón, actual líder del Grupo 1 de Primera RFEF y frente al que se planea dar un golpe sobre la mesa, tanto en el terreno anímico como en el deportivo. «Es el mejor rival posible porque es el único rival. Lo llevo a rajatabla. Creo que el único partido que se puede ganar es el del Alcorcón. Mi mentalidad es centrarme en el minuto a minuto», indicó. «Me parece un equipo muy sólido, muy bien construido. Me gusta mucho. En mis equipos siempre persigo esa solidez, se agarran a cualquier tipo de partido. Quiero que mi equipo sea también eso, es una condición a la que denomino "todo fútbol". Es un rival versátil, con muy buenos futbolistas, con una línea defensiva que protege bien las cualidades de su línea de ataque. Es una buena medida para nosotros, somos un equipo muy bueno y que perfectamente puede ganarle, en eso pensamos», afirmó.

«En la Primera RFEF, los equipos que son sólidos y tienen continuidad son así, no tienen prisa por lo que ocurra. Van haciendo su trabajo, provocando cosas y dinamitando o intentando quitar al rival. Se van a ver dos rivales muy importantes, los dos van a llevar todo a su escenario. Espero mucho Alcorcón en su propio campo. Es la primera semana, los primeros conceptos, aunque el Córdoba CF tiene muchas cosas que yo mantengo, eso para mí es una ventaja», apuntó.

La «dimensión» del Córdoba CF

Durante su intervención, por otra parte, el de Oleiros también aprovechó para destacar su satisfacción tras tomar las riendas del proyecto, manifestando su grata sorpresa por la «dimensión» del club, así como por su «capacidad» para cuidar «al detalle» tanto lo deportivo como lo extradeportivo. «Es maravilloso. No me sorprende nada lo futbolístico, se que nivel tienen, lo que han hecho, lo que voy a hacer es exprimirlos a todos y cada uno de ellos, todos van a ser muy importantes. Hay tanto nivel que quedarse en 12 o 13 futbolistas sería un error tremendo. En tan poco tiempo es difícil que todos den todo y pueda elegir entre 23, pero desde luego voy a intentar que sea así. Voy a intentar elegir lo mejor para cada partido y el rendimiento de cada uno», concluyó.