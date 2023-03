El Córdoba CF asume que Gudelj no jugará más esta temporada

El Córdoba CF intenta rehacerse del terremoto emocional que supuso el desvanecimiento por «muerte súbita» de Dragisa Gudelj, el pasado sábado en El Arcángel, durante el encuentro entre los blanquiverdes y el Racing de Ferrol, clubs que debaten ahora cuál será la fecha idónea para reanudar el duelo, aunque en la entidad blanquiverde se decantan más por el 12 de abril, miércoles.

Llega la madre de Gudelj

Para colmo, en El Arcángel se asume que Dragisa Gudelj será baja ya hasta final de temporada. Diferentes fuentes en el Córdoba CF consultadas por este periódico dan por hecho que el central serbio no volverá a jugar en esta campaña, ya que estará inmerso en diversas pruebas, incluidas genéticas, no solo para garantizar que se encuentra en perfectas condiciones de salud, sino también para asegurarse que el episodio no volverá a repetirse.

Hay que recordar que el propio doctor Bretones, jefe de los servicios médicos del Córdoba CF, comentó en estas mismas páginas que «lo importante es que él esté tranquilo, estudiar tranquilamente a qué se le achaca el episodio que ha tenido y todo lo demás vendrá después» y remarcando que «con Gudelj hay que tomárselo con tranquilidad».

La madre del jugador llegó en las últimas horas a Córdoba para acompañar al central del Córdoba CF en el hospital universitario Reina Sofía, en donde también está su padre, Nebojsa y acompañar a Dragisa en las valoraciones médicas que va a recibir a partir de ahora.

Análisis genéticos

Una de las pruebas que ha de realizarse Dragisa Gudelj es genética, a pesar de tener un hermano también futbolista de élite, en el Sevilla y una hermana que ha competido también a un alto nivel en el tenis.

Además de estas, Dragisa Gudelj deberá pasar otras pruebas más profundas que determinan estructuras fisiológicas internas, aunque las pasadas en el Córdoba CF, a principios de temporada, ya pasó por diversos exámenes, todos pasados con normalidad. También pasará una cardioresonancia en las próximas horas, por lo que el rosario de exámenes no ha hecho sino comenzar para el joven futbolista serbio.

Eso sí, en el Córdoba CF se asume que al quedar nueve semanas de competición regular y que la cantidad de pruebas que ha de pasar el jugador no son cuestión de poco tiempo, para Dragisa Gudelj ha terminado esta temporada, porque deberá tanto él como todos los miembros del club centrarse en los estudios que le han de realizar para determinar el origen del episodio de «muerte súbita» que vivió el pasado sábado.

Búsqueda en defensa

Así, a partir de ahora, Germán Crespo tendrá que ver cómo Alberto Jiménez debe asumir el liderazgo de la defensa y también elegir entre José Alonso y Jorge Moreno como compañero en el eje de la zaga del canario, sin olvidar a Geovanni Barba, que pasará a convertirse en cuarto central del Córdoba CF.

Por lo tanto, para el Córdoba CF, la prioridad ahora se centra en Dragisa por delante de Gudelj. Lo primero será recuperar completamente la salud del futbolista y conocer el origen del episodio vivido el sábado para luego pensar en el futuro, en otras cosas. Incluido el fútbol.