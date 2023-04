El Córdoba CF aborda la 'era Mosquera' con un cambio de sistema ante el Alcorcón

Perfilado, aunque con nada decidido. El primer rompecabezas de Manuel Mosquera en el Córdoba CF llegará en un momento sensible y a caballo entre las malas sensaciones y la necesidad de volver a sumar de tres para frenar la hemorragia, un contexto tan accidentado como necesitado en el que el renovado bloque blanquiverde buscará oxígeno para superar una prueba de auténtico calibre ante el líder Alcorcón el próximo domingo en El Arcángel (18.00 horas, InSports TV). Lugar de estreno para el coruñés en el que se determinarán buena parte de las aspiraciones del cuadro cordobesista en esta recta final del campeonato en el Grupo 1 de Primera RFEF, para la que se plantea una reforma en buena medida.

Cambio de mentalidad

Cerrando la etapa de Germán Crespo al frente del banquillo califa, para dar entrada a la de Manuel Mosquera en la sala de mandos del Córdoba CF, el cambio de filosofía también será una realidad, pasando del modelo caracterizando por la pura vocación ofensiva del granadino -diluida en los últimos meses, en los que la falta de pegada fue una losa sobre el puesto del técnico-, a una inclinación mucho más «presionante» por parte del gallego, que en vísperas al choque frente al cuadro madrileño ya admitió su intención de convertir al equipo en una escuadra con mayor presencia en el campo rival, incluso en la faceta defensiva.

Una reforma de mentalidad que, según el de Oleiros, la plantilla ya ha trabajado a marchas forzadas durante la presente semana de entrenamientos, incorporando nociones trabajadas con Crespo para ahora, junto a matices de Mosquera, estructurar una nueva propuesta de juego, de la mano de un sistema reconocible como el dibujo de cuatro defensas, dos mediocentros, otros dos extremos y una doble referencia también en la punta de ataque (4-4-2): «Esa es mi idea. En el mundo del fútbol, los futbolistas hacen el sistema dentro de él. La flexibilidad es muy importante. No voy a escapar de lo que conozco muy bien y que este equipo ha trabajado en muchas ocasiones», expresó el coruñés tras la sesión de este viernes.

De cara a superar la dura prueba impuesta por el Alcorcón, cacique de la división de bronce durante las últimas fechas, además, el preparador arma un plan hilado desde la solvencia defensiva, con la intención de minimizar riesgos a la vez que las cualidades de un cuadro alfarero enrachado. Durante la sesión de este viernes, en esa línea, la parcela táctica, el balón parado y la defensa en estrategia fueron algunas de las bases principales de la dinámica, también con importante protagonismo de la nueva pizarra blanquiverde, ahora en manos de Gaspar Gálvez.

Un once ya «perfilado»

Con la primera puesta en escena del Córdoba CF en mente, matizado, aunque todavía en márgenes maleables, Mosquera también tantea un once en el que se vaticinan un arsenal de cambios, bien por los «indultados» con su llegada -tras codearse con el ostracismo durante la era Crespo-, el nuevo aire con la permuta en el banquillo, junto a la modificación del dibujo, ahora con dos puntas de lanza. “Tengo en mi cabeza el once inicial perfilado, pero desde luego no está decidido. Tengo la ventaja de que me he dedicado todo el año a ver la categoría, hay muchos equipos, como el Córdoba CF, que conozco muy bien. Aquí hay jugadores de nivel. Mi experiencia me dice que hasta el último día pueden pasar cosas. El once lo tengo claro, perfilado, pero el domingo veremos lo que ocurre”, desvela el técnico.

En función de dicha premisa, la alineación del próximo domingo presentará algunas variaciones, aunque previsiblemente también mantendrá varios de sus pilares fijos. Bajo palos, igualmente ante la ausencia de Felipe Ramos por lesión, Carlos Marín seguirá siendo el dueño de la portería blanquiverde, secundado por José Calderón -o Ekaitz Jiménez, que también ha contado con cierto protagonismo en los planes del entrenador a lo largo de la semana de trabajo-, Jorge Moreno y Alberto Jiménez, en la zaga, junto a un Carlos Puga con papeletas para adjudicarse el costado derecho de la defensa.

Por delante, la dupla conformada por Diarra y Javi Flores apunta a ganarse un hueco en un once necesitado de sostener la medular con músculo y calidad, mientras que los costados contarán con un Christian Carracedo ya en plenas condiciones y un Simo Bouzaidi como única alternativa al uso para la banda izquierda, dada la todavía lesión de Marco Camus en el perfil. Después, en la doble punta, todo parece indicar que la pareja de baile para el gol vendrá constituida por Willy Ledesma y Antonio Casas, opciones más empleadas por el preparador gallego a lo largo de sus cuatro matinales al mando del navío blanquiverde, que busca recuperar el rumbo, con Juan Villar e incluso Kike Márquez como alternativas escondidas bajo la manga.