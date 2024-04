Cruces de mayo en Córdoba: Y tras la tempestad y el sol, otra vez cayó la del pulpo

Febrerillo el loco ha salido a pasear en abril para las cruces de mayo. Asfixiados por la sequía extrema durante meses, angustiados por la amenaza encima de un largo y caluroso verano en Córdoba sin agua, sin piscinas, con los campos sedientos y los frutos marchitos... Tanto hemos rezado unos y otras, cada cual a su manera, para que lloviera y lo hiciera a lo grande que es sacar una cruz a la calle y el cielo interpreta que tiene que llover. Y llueve. Nunca antes se había cumplido tanto ese refrán de en abril, aguas mil.

Después de una Semana Santa pasada por agua, la más llorada en las ciudades y las más besada, seguro, en el campo, una semana en la que nadie se atrevía a lamentarse a boca llena, por miedo a tener que lamentarlo después, las cruces de mayo han empezado en Córdoba con un festival de agua clara regando las flores de sus montajes. Y la gente, con los pantanos medio llenos ya, se pone nerviosa y empieza la queja. "Con los días tan buenos que ha hecho antes y ahora que empiezan las cruces, se pone a llover", se lamentaba esta mañana una joven, "menuda faena para los que las montan". Y para los que tienen ganas de fiesta, que tendrán que adaptarse a las circunstancias. Pregunta: "Está lloviendo, ¿quedamos?". Respuesta: "Ya vemos, estamos decidiendo si salimos o no". Ni que fuera lluvia ácida.

Nunca llueve a gusto de todos

Está claro que nunca llueve a gusto de todos, pero señoras y señores cordobeses, que no cunda el pánico. Para empezar, según las previsiones meteorológicas, las cruces abrirán y cerrarán con lluvia, este sábado y el día 1 de mayo. El resto de días lucirá el sol. Se van a hartar de cruces. (Si llueve un poco más, tampoco pasa nada...) Y para terminar, la fiesta no tiene que estar necesariamente reñida con el agua, si no en Galicia nunca saldrían a la calle.

Mirando la parte positiva, el agua derramada este sábado ha servido además para limpiar la vía pública cordobesa, la misma que los más incívicos de la fiesta dejaron hecha unos zorros antes de irse a dormir. No hay más que ver el listado de denuncias de la Policía Local, que en el primer viernes de cruces presentó 89 boletines por botellón y 127 por miccionar en plena calle. Si sumamos a esas las que no fueron multadas, bendita sea la lluvia que ha regado las calles, sobre todo en el casco histórico, donde se da la mayor concentración de cruces y de personas en estos días. Los vecinos estaban hoy dando gracias al cielo. "A ver si cae fuerte otra vez esta tarde noche", bromeaba un señor en Santa Marina en su paseo matutino con el perro.

Nada más salir el sol, las cruces se han llenado de público. / A. J. GONZÁLEZ

A la hora del vermut, el sol hizo acto de aparición en su mayor grado de estridencia y, cual caracoles u orugas procesionarias, empezaron a circular largas filas de jóvenes, parejas, familias ataviadas, unas con sus mejores galas, otros con la ropa de briega por si acaso, para incorporarse a la fiesta lo antes posible. A eso de las dos de la tarde, la mayoría de las cruces del Centro lucían un aspecto de lo más saludable en cuanto a público, creciendo poco a poco hasta alcanzar la hora del almuerzo. Y no solo las cruces sino los bares de alrededor en zonas como la plaza de San Felipe, lugar de terraceo habitual; el entorno de la plaza de la Trinidad, el Callejón de la Luna, La Corredera o el de la plaza de la Compañía, un poquito más lleno que un sábado cualquiera por el influjo de las cruces de mayo. "Nosotros veníamos a comer en la cruz, pero como hay cola para pedir, nos hemos escapado a tomar algo", confesó un grupo al entrar en el Bocadi. Y es que en muchos montajes se han visto colas en las taquillas. La alegría y el bailoteo ha durado unas horas porque justo cuando las cruces están llamadas a bajar la música, la lluvia ha vuelto a hacer aparición en forma de tormenta para descargar otros cuantos litros de agua. De momento, hasta las 15.30 horas, ya habían caído 11,2 litros. A ver cómo acaba el día.

Con la Policía Local apostada para evitar problemas y concentraciones no deseadas en los puntos negros de la ciudad, desde la zona de Santa Marina a El Bailío, los cordobeses han acudido a su cita obligada en estas fechas con ganas de darlo todo, incluidos los jóvenes. "La noche del viernes ha sido larga, pero las pilas ya están cargadas para el sábado", confesaron un grupo de chicas al entrar en la cruz de la calle Doce de Octubre, punto de encuentro muy concurrido desde temprano.

El clavel rojo vuelve a ser este año uno de los más empleados en los montajes. / A. J. GONZÁLEZ

Las flores de las cruces, entre las que este año vuelve a predominar el clavel rojo (de ese color lucen en la plaza Juan Bernier, en el Bailío, en San Felipe o La Compañía, entre otras), lejos de amilanarse por las lluvias, parecen haber remozado con el agua, también en las cruces cerradas, como la de la hermandad de Los Dolores, mezcla de muchos colores, que en estos días parecen patios de mayo con barras.

Agrupaciones carnavalescas en Las Tendillas

Por si acaso no llueve más, cabe recordar que cinco agrupaciones carnavalescas actúan en Las Tendillas este sábado desde las 21.00 horas dentro de los actos organizados por el Ayuntamiento con motivo del Centenario del Concurso de Cruces. Serán el Coro Carnaval; la comparsa femenina La Nocturna, que fue semifinalista; la chirigota Las 14 de Europa, que fue primer premio; la comparsa femenina Yo que soy tan guapa y artista, finalista; y la comparsa Martes de Carnaval, segundo premio.

Pasacalles y concentración de sevillanas, el domingo

Asimismo, cerrando el Certamen de Academias de Baile, este domingo a las 13.30 horas, habrá un pasacalles de las academias que han participado este año, que irá desde Puerta Gallegos hasta la Plaza de las Tendillas. Allí, tanto sus integrantes, como todas las personas que deseen unirse, participarán, a las 14.30, en una concentración de baile de sevillanas.