El difícil relevo de Gudelj en el Córdoba CF

El Córdoba CF realizará este martes su primer intento para regresar a la normalidad, con el inicio de los trabajos de entrenamiento semanales preparatorios del encuentro de Liga del próximo domingo, en Pasarón, en donde le espera el Pontevedra (19.00 horas, InSports.TV) para dirimir la jornada 30 de Liga en el Grupo 1 de Primera Federación.

Dos bajas aseguradas

Germán Crespo iniciará la sesión a las 10.30 horas en la Ciudad Deportiva y tendrá dos bajas aseguradas: la evidente de Dragisa Gudelj y la de Marco Camus, que continúa con su trabajo de recuperación de la rotura en el isquiotibial de la pierna derecha que se produjo en Algeciras. Por el contrario, el técnico blanquiverde recuperará para el encuentro contra los gallegos a Simo Bouzaidi, que cumplió ante el Racing de Ferrol su partido de sanción tras ver la quinta amarilla en Algeciras, suspensión que se mantendrá, lógicamente, cuando el encuentro se reanude, posiblemente, el próximo 12 de abril.

Y le espera un arduo trabajo a Germán Crespo por dos razones. La primera, porque su situación no ha cambiado y la misma tensión que se vivía en la previa al encuentro contra el Racing de Ferrol se traslada, en esta ocasión, al enfrentamiento en Pasarón. Lógicamente, cambia el rival, teóricamente más asequible, y el escenario, más desfavorable que El Arcángel para los intereses del Córdoba CF y, por lo tanto, los del granadino, que ya en la previa del encuentro del pasado sábado reconoció que depende de los resultados y que según fuera el resultado ante el equipo departamental «el club tomaría una determinación». Por lo tanto, el encuentro del próximo domingo sigue en la misma línea que el del pasado sábado para los intereses del Córdoba CF y la continuidad del granadino en el banquillo cordobesista.

La segunda razón es que Germán Crespo tendrá que elegir al relevo de uno de los hombres más importantes del Córdoba CF en la pasada y en la actual temporada: Dragisa Gudelj. El serbio llegó al Córdoba CF en el mercado invernal de la pasada temporada y debutó nada más llegar, exactamente el 23 de enero del 2022, al entrar en el minuto 30 de partido que jugaban los blanquiverdes en El Arcángel contra el Xerez Deportivo. De ahí al final, no sólo fue titular hasta final de campaña, sino que completó casi todos los minutos, a excepción de la jornada 25, en la que no viajó a Antequera. Así, jugó más de 1.400 minutos en solo media temporada y sumó un gol, anotado en la visita del Córdoba CF a Don Benito (1-2).

Sustituir lo irreemplazable

En la actual temporada, Dragisa Gudelj es el quinto jugador de la plantilla con más minutos, 1.991 y bien podría haber el que liderara la tabla en esa estadística, pero su expulsión con roja directa ante el Pontevedra, con sanción de tres partidos sin poder jugar, más la quinta amarilla vista en Fuenlabrada, en la jornada 24, le impidió participar en la 25, en la que el Córdoba CF recibía en El Arcángel a la Cultural Leonesa. Siempre que estuvo disponible, no solo jugó con Germán Crespo, sino que Dragisa Gudelj siempre lo hizo como titular. Por lo tanto, la baja para el conjunto blanquiverde es de peso y, además, en una zona en la que el Córdoba CF no va sobrado, precisamente, ni de efectivos ni de brillantez.

De hecho, un hombre recién llegado a la titularidad como Alberto Jiménez está llamado a coger el liderazgo de la defensa que hasta ahora ostentaba Dragisa Gudelj. El canario disfrutaba el pasado sábado, precisamente, de su segunda titularidad con la elástica blanquiverde tras debutar una semana antes en Algeciras, en donde transmitió buenas sensaciones aunque también dejó claro que no está a tope físicamente, algo que deberá adquirir con competición. El ex del Tenerife y Albacete llegó una vez cerrado el mercado invernal, en la primera semana de febrero, y tras estar sin equipo desde el pasado verano, ya que una vez concluida su buena campaña de cesión en el Albacete, el Tenerife rescindió su contrato y se entrenó por su cuenta al no encontrar equipo en verano.

José Alonso o Jorge Moreno

Su pareja en el eje de la zaga deberá salir de las dos opciones que le restan a Germán Crespo: José Alonso o Jorge Moreno. Con el onubense tiene un central más de perfil izquierdo, que es donde ha actuado José Alonso habitualmente desde que llegó al Córdoba CF, aunque una vez logrado el ascenso a Primera Federación, Germán Crespo lo dejó como tercer o incluso cuarto central del plantel. En Liga lleva competidos 450 minutos en los que su peor momento lo vivió en el encuentro contra el Mérida, además de aquellos primeros 45 minutos en Copa del Rey, en Cáceres, con el cambio de sistema que realizó el técnico blanquiverde.

La otra opción como acompañante de Alberto Jiménez en el eje de la defensa del Córdoba CF sería Jorge Moreno, quien cedió la titularidad hace apenas diez días al canario, ya que el madrileño era el habitual acompañante de Dragisa Gudelj esta temporada, salvo una corta etapa en el inicio de campaña. De hecho, Jorge Moreno, con 1.918 minutos en Liga, es el sexto jugador con más tiempo de competición en esta campaña, aunque al contrario que José Alonso, su flanco no es el izquierdo.