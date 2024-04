Las tarjetas monedero solo se podrán usar en 19 comercios de Córdoba y provincia

Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en una visita realizada este viernes a Córdoba, recordó que "este programa supone un cambio de paradigma", de modo que las familias beneficiarias, "en lugar de acudir a un centro para que les entreguen una bolsa con alimentos, van a disponer de unas tarjetas para hacer la compra en el supermercado, lo que les va a permitir acceder a productos frescos como la fruta y la verdura, y a productos de higiene. Es un buen programa, un buen cambio que requiere de la colaboración de todas las administraciones".

Respecto al criterio de ser familias con menores a su cargo para obtener una tarjeta monedero, el ministro indicó que las tarjetas monedero es un programa europeo, financiado con fondos europeos y con unos objetivos establecidos por la Comisión Europea. "Por los índices de pobreza infantil que hay en España, la Comisión determinó que este programa debía ir a familias con hijos e hijas a cargo, con la dotación presupuestaria que tiene el programa vamos a atender a unas 70.000 familias, 14.000 estarán en Andalucía".

"Esto no quiere decir que el resto de familias se quedan sin ayudas. El programa no sustituye lo que ya existe, es una herramienta más a disposición para atender a la población que lo necesita, quien está recibiendo ayudas seguirá recibiéndolas", sostiene Bustinduy, quien destacó también que "estamos en una fase inicial de transición del programa, por lo que a partir del 1 de enero de 2025 serán las comunidades autónomas quienes asuman la gestión de este programa en exclusividad", mientras, en este año, "para facilitar la transición, y que se pudiera poner en marcha, hemos trabajado de la mano con Cruz Roja y se han licitado una serie de supermercados que tenían que tener unas características, cubrir la totalidad del territorio estatal, tener presencia en 52 provincias; esto hace que evidentemente no en todas las poblaciones de España hay un supermercado de estas cadenas, pero eso se podrá corregir a partir del 1 de enero cuando cada comunidad autónoma, que es quien mejor conoce su territorio, podrá rediseñar el programa".

"Aspiro a que como es un cambio de modelo positivo, las comunidades autónomas puedan complementarlo, desarrollarlo y que en el futuro nadie más en este país tenga que hacer una cola para recibir una bolsa con alimento, sino que puedan proceder como todas las familias con total normalidad en el supermercado", ha finalizado.

Durante la visita a la ciudad andaluza, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y la consejera de Inclusión Social, Loles López, se reunieron para abordar el funcionamiento de este sistema, además de otros asuntos relacionados con el ramo.