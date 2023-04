Kike Márquez: "No sentí la confianza de Germán, pero no le achaco nada a él"

Kike Márquez pasó por la sala de prensa de El Arcángel tras el entrenamiento del Córdoba CF en la Ciudad Deportiva a las órdenes de su nuevo técnico, Manuel Mosquera, del que dejó claro que es "diferente" a Germán Crespo, su antecesor. "Son diferentes. En el día a día en el vestuario son totalmente diferentes. Mosquera es más cercano al jugador, conoce un poco más a la persona, Germán trabaja otras cosas, con su cuerpo técnico, tema táctico. Muchos detalles hacen diferentes a uno y otro", explicó un Kike Márquez, que explicó que "cada maestrillo tiene su librillo y Germán ha hecho un trabajo enorme". Ahora, con Manu Mosquera "estaremos a muerte con él y no queda otra. El calendario es el que és, sea el Alcorcón u otro" el rival del debut y defendió que él y sus compañeros harán "que la gente que ha perdido la confianza en nosotros con toda la razón, pues hacer que vuelvan a creer en nosotros y se vuelva a confiar en nosotros".

Montaña rusa y confianza

Sobre su temporada, Kike Márquez reconoció que su temporada está siendo irregular. "Totalmente", admitió el sanluqueño. "Ha sido una montaña rusa, de idas y venidas" y responsabilizándose de ello aseguró que "la persona que tiene que cambiar esto soy yo, dar un paso adelante, creer en mí mismo, dar lo que la gente espera de mí y en este caso la directiva, el presidente, que son los que apostaron por mi, devolver esa confianza en el campo y demostrar que no se equivocaron al traerme al club".

Cuando se le preguntó si había recibido confianza por parte Germán Crespo durante esa temporada de "montaña rusa", como él explicó, Kike Márquez fue bastante claro. "No, sinceramente no", respondió, aunque prosiguió explicando que "para nada es achacarle nada al míster, pero soy de esos futbolistas que necesitan esa confianza del míster, de que me la transmita. Igual no es su manera de trabajar. No hay que achacar nada ni justificarse sobre eso ni usar nada. Yo soy responsable de lo que ocurre en el campo" y el que tiene que cambiarlo, respondió el jugador del Córdoba CF.

Kike Márquez no ocultaba que la llegada del nuevo entrenador era para él "una alegría, me alegro por él, ya no sólo por lo que nos puede dar como entrenador, sino también en lo personal. Estuve más de dos años compartiendo vestuario y vivimos muchos momentos buenos y no tan buenos. Nos une que yo ejercía la capitanía en el Extremadura y tienes ese vínculo con el míster más cercano, que acerca a las personas y me llevo bien con él y me alegró por él".

El futbolista del Córdoba CF explicó que escuchaba "las opciones que barajaba el club y sí se barajaba Munitis, no lo tuve pero me han hablado de él", y la llegada del técnico gallego "es algo parecida a cuando llegó al Extremadura, en Segunda División", cuando su llegada a Almendralejo dio al conjunto azulgrana "esa alegría, esa confianza de seguir creyendo, de que no está todo perdido, de que se puede lograr el objetivo principal, el play off ", por lo que no dudó en calificar a Manu Mosquera como "la persona idónea" para afrontar el reto.

Precisamente por ese pasado en común se le preguntó a Kike Márquez si tanto él como Willy Ledesma parten con ventaja con el resto de compañeros en el Córdoba CF. El sanluqueño aseguró que no lo considera así, aunque "sí se puede ayudar en nosotros para cualquier cosa, aparte de en los capitanes. Somos dos personas que nos conoce a la perfección, sabe perfectamente qué le podemos dar y sabemos qué quiere de nosotros. Y en eso tiene un plus que con otros jugadores no tiene. Conoce bien la plantilla y ahora todos partimos por igual y él pondrá el once que crea conveniente", aseguró el mediapunta.

Sobre el Córdoba CF que se puede esperar con Manu Mosquera, Kike Márquez declaró que se verá "un equipo presionante, agresivo, con personalidad en el campo, es en lo que va a hacer hincapié estos días y, como él dice, donde tenemos que poner la fuerza es en el Alcorcón y que se vea lo antes posible, porque tiempo no hay y por ahí van a ir los primeros pasos del Córdoba CF de Manu Mosquera".

Además, Kike Márquez volvió a subrayar "la cercanía que tiene" Manuel Mosquera "con el futbolista para transmitir el mensaje que quiere. Lo hace a la perfección y el jugador sabe perfectamente lo que quiere el míster a nivel individual y grupal. En ese aspecto es uno de los fuertes del míster".