Córdoba afronta un fin de semana muy intenso. Y es que, la oferta de planes para estos días es tan amplia como variada. Desde el regreso de Alejandro Sanz a la capital hasta 'The Champions Burger', pasando por la Shopping Night, el Corpus Christi o la obra 'Ser o no Ser' de Juan Echanove. Esto es todo lo que no te puedes perder este finde en Córdoba.