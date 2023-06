El último fin de semana de junio, y primero de julio, llega a Córdoba con un Califa Fest que no afloja el ritmo, el esperado musical 'Cantando bajo la lluvia', Cordoblues y la celebración de un lustro desde que Medina Azahara fuera declarada Patrimonio Mundial por la Unesco. Esto es lo que no te puedes perder este fin de semana en Córdoba.

Niña Pastori

El Califa Fest sigue su curso y, tras la actuación de la artista argentina de Tini este miércoles, el sábado 1 de julio le toca el turno a Niña Pastori. La cantautora de San Fernando regresa a Córdoba un año después y, en un concierto que se celebrará en la plaza de toros de Los Califas a las 22 horas, interpretará algunos de sus temas más populares, así como los de su nuevo disco, 'Camino'.

Rock and River Blues Festival

Del 30 de junio al 1 de julio se celebra en el auditorio Hermanos Cuenca de Puente Genil el Rock and River Blues Festival, que, en ambas jornadas y de 22.30 a 00.00 horas, reúne a algunas de las bandas más destacadas del país en este género musical. El telón lo abrirá Blue Stompers Jump Review, un grupo que fusiona el rock con el buggie y la música afroamericana. También estarán presentes Sweet Marta and The Blues Shakers, la banda de Greg Anderson llamada Knock-Out Greg and The Spanish Blue Flames y Howlin’ Ramblers.

Volpina

La música cordobesa también está de moda y el grupo Volpina es buena prueba de ello. Tocarán este sábado a las 22 horas en la Sala Ambigú de la Axerquía para presentar su primer EP, llamado 'Lecciones de vuelo' y que mezcla nuevos sondos con un estilo electrónico con reminiscencias de The Beatles y The Beach Boys en lo que es todo un homenaje a lo retro.

Cordoblues

Una nueva edición de Cordoblues se celebra desde el miércoles hasta el sábado 1 de julio. Estos días estarán plagados de exposiciones, performances, pasacalles, master classes y, por supuesto, conciertos, que se celebrarán en espacios como el Jardín Botánico o la plaza de la Corredera.

Cantando bajo la lluvia

Desde el jueves y hasta el domingo 2 de julio, llega al Gran Teatro de Córdoba la que es sin duda, una representación que no dejará indiferente a nadie. En este musical, dirigido por Ángel Llàcer y Manu Guix, participan 25 actores y bailarines, además de nueve músicos, aunque el foco principal está en el agua, ya que se arrojan más de 1.000 litros de agua por función, en la que se interpetan 17 números, algunos tan míticos como 'Singing in the rain'. Hay seis pases en total, dos el sábado y el viernes y uno el jueves y el domingo.

Medina Azahara, un lustro como Patrimonio Mundial

La ciudad de Medina Azahara conmemora un lustro desde que fuera declarada Patrimonio Mundial de la Unesco y lo hace con un concierto del grupo cordobés Thamar Ensemble, que interpretará canciones de música antigua y medieval, además de fusionar sonidos sefardíes con el flamenco y la cultura árabe, así como la reinterpretación de danzas judías. Todo ello para poner recordar cuando Córdoba era conocida mundialmente como la Ciudad de las Tres Culturas. Será el 1 de julio a las 22.00 horas en el Edificio Basilical Superior de conjunto arqueológico.