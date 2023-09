Imposible tan siquiera enumerar las citas culturales de las que el Centro ha sido (y está siendo) escenario materia de cultura, al menos, sin dejar atrás a algunos eventos y pese a toda la buena voluntad que se ponga al completar la relación.

Y es que sin contar con acontecimientos festivos populares, el mundo del caballo o ciclos gastronómicos o sociales en los casos de la Semana de la Movilidad o El Día del Turismo, que no tienen poco que ver con la cultura, el Centro ha estado repleto en septiembre de conferencias, conciertos, exposiciones, espectáculos y encuentros que tras el parón veraniego han supuesto un excepcional arranque del que ya se viene llamando Otoño Cultural Cordobés. Todo ello tras el revés que ha supuesto no contar con los cines de verano tras el fallecimiento de Martín Cañuelo, algo que, por cierto ya ha movilizado a colectivos y vecinos en defensa de este equipamiento y uso cultural.

Así, septiembre arrancó (del 31 de agosto al 10 de septiembre) con la celebración dentro del 11º Otoño Sefardí de cuatro decenas de actividades y eventos, desde visitas guiadas a presentaciones de libros, pasando por la gastronomía, turismo activo, conciertos...

Pronto comenzaría también la temporada del IMAE, con una decena de citas de todo tipo y (esa es otra de las característica de este denso septiembre cultural) la superposición de programas diferentes, como dando cabida en los teatros municipales a la apertura del Festival de Piano Guadalquivir (FIP), la inauguración de la temporada de la Orquesta Joven de Córdoba o la propia Orquesta de Córdoba, que ayer y hoy (día 29, en el que se distribuye La Crónica del Centro ofrece su primer programa de la temporada en un escenario bajo techo: la Obertura Festiva con el clarinerista Pablo Barragán como protagonista y bajo la batuta de Álvaro Albiach. Lo de la primera actuación bajo techo de la Orquesta de Córdoba viene a cuento ya que fue memorable su concierto inaugural de temporada 2023-24 en la Noche del Patrimonio, el pasado día 16.

Próximo fin de semana

Al respecto, y pasando de puntillas sobre la decena de espectáculos del IMAE ya celebrados en septiembre, aún este mes se disfrutará mañana, día 30, de la función teatral Adictos. Jugando a ser dioses de Daniel Dicenta Herrera y Juanma Gómez. Por su parte, el FIP, del 21 de septiembre al 1 de octubre, tras conciertos, pasacalles, visitas, cenas tematizadas, talleres, cine y encuentros aún tiene eventos como el espectáculo final del ciclo, en la Mezquita-Catedral este próximo domingo. Se trata de Judtih la musa, con la Camerata Filarmónica Latinoamericana.

Sobre la Orquesta de Córdoba ya se ha comentado que protagonizó la gran cita de la Noche del Patrimonio, una velada con doce visitas guiadas teatralizadas desde el Imtur en la que también se entrecruzaron los programas que han tenido este mes de septiembre el Palacio de Orive, el Conjunto Arqueológico de Medina Azahara, el Museo Arqueológico, el de Bellas Artes, el Julio Romero de Torres o el Taurino. Todos ellos repletos de otras notables citas culturales a lo largo del mes.

Interminable lista

Capítulo aparte, por destacar en este tipo de colaboraciones entre programas de instituciones, es la Casa Árabe, que ha participado en diversos ciclos además de mantener su programación singular, un caso similar a los eventos y exposiciones que ha albergado el Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, el Centro de Recepción de Visitantes (CRV) con el ciclo Flamenco en la Terraza o el C3A, que ha presentado su nueva colección Remedios, en alianza con TBA21.

Y aún quedaría por citar la amplia programación de actividades y exposiciones que ha acogido la Biblioteca Viva de Al-Andalus, la Fundación Gala, la Fundación Bodegas Campos, los colectivos del centro Luciana Centeno, Vimcorsa con el fin de la exposición de Mariano Aguayo, la Filmoteca de Andalucía, la Red de Bibliotecas Municipales o el Centro Andaluz de las Letras.

O una nueva edición del ciclo Noches Eclécticas, en el Palacio de Viana, con la actuación de canción española, reinterpretada por María Rodés (el pasado día 15) o la del singular cantautor en concierto The new Raemon. También por parte de la iniciativa privada o de entidades culturales independientes, en este caso con la colaboración de instituciones como el Ayuntamiento y ya dejándonos a las puertas de octubre, puede citarse el ciclo Momentos Alhambra 2023 Córdoba, que se celebra hoy, día 29, y mañana. Este ciclo contará con escenarios como la capilla de San Bartolomé (a las 19.00 horas), el Zoco Municipal (20.00 horas) y el Palacio de Orive (a las 21.25 horas y 22.00 horas) en ambas jornadas, con ocho artistas y bandas en total y el broche de oro en cada jornada de Alice Wonder (hoy) y Queralt Lahoz (mañana).

Y para despedir el mes por todo lo alto en el aspecto cultural está Cosmopoética, que hoy mismo arranca en el Teatro Góngora. Una magnífica introducción a un octubre con una agenda cultural en el Centro que aún se presenta más intensa si cabe que en septiembre, en la que brilla particularmente la celebración de Flora 2023, el festival internacional de arte floral contemporáneo que tendrá lugar entre del 16 al 27 de octubre.