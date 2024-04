«Podemos morir de éxito»

-Lo primero, felicidades por el medio siglo de la Asociación de Amigos de los Patios Cordobeses.

-Bueno... Muchas gracias.

-¿Han tenido suerte con el sorteo del pasado sábado, que estaba dedicado al 50 aniversario de la asociación?

-Bueno, nosotros teníamos 80 décimos. Pero así se han enterado en toda España del aniversario. A nosotros no nos cayó nada... Pero tenemos salud (ríe).

-¿Se considera afortunada la asociación?

-¡Hombre, claro! No se cumple todos los años medio siglo. Eso ha sido posible gracias a los socios, al trabajo desde todas las directivas, a la ciudad...

-¿Cómo podría resumirme medio siglo de logros? Sé que es difícil.

-Lo voy a hacer más sencillo. Podemos preguntarle a cualquiera que visita un patio qué es lo que siente. Para mí eso ya es un logro. Llevo un rato sentado en el patio de la asociación, aquí en San Basilio 44. Y oír los comentarios de la gente, que no saben que soy el presidente, es increíble. «¡Cómo Córdoba tiene esto!» Le he oído decir a una mujer. Es una gran satisfacción tanto para nosotros, para la asociación, como para la ciudad.

-¿Y lo que más pesó en 50 años?

-Creo que las crisis que se han ido sucediendo y que han afectado a todo el país, a nosotros y a los patios. Lo de la pandemia fue tremendo. Pero el ser humano se sobrepone y sale adelante.

-Y en el presente, ¿cuál es el gran peligro para los patios?

-El mayor peligro es morir de éxito. Ya no es solo mayo, todo el año el paso ya es continuo. Pero veo que la gente no llega informada del todo, y tendrían que estarlo para disfrutar más. También lo entiendo, pero entran como sin ser conscientes de que pasan a un sitio particular que se abre para ellos generosamente. El visitante debería saber que también tiene que cuidar los patios. Comprendo que algunas veces los cuidadores se cansen y acaben decidiendo no abrir. Hay que cuidar al visitante, pero sobre todo hay que cuidar al cuidador.

-Se hablaba hace cincuenta años y ahora del necesario relevo generacional. Antes la amenaza era el derribo y ahora el alto valor inmobiliario.

-Es otro aspecto de lo que decíamos antes: que podemos morir de éxito. Hay ya toda una infraestructura, un sistema económico en torno a los patios, de precios altos, que puede terminar dañándolos.

-¿Se refiere a los precios de las casas?

-Vamos a meternos todos: el turismo, los negocios... Pero bueno, vamos aún bien. La gente viene muchísimo, está encantada... Sobre todo después de la pandemia la gente se ha echado a la calle. Respecto al cambio generacional, desde luego es un problema. Va muy lento, pero van surgiendo personas que también son jóvenes. Los muy jóvenes no están para patios, están en el momento de divertirse (y hacen bien) y no quieren echarse cargas aún. Pero esa gente un poco más madura, de cuarenta y pico años, va volviendo poco a poco. Hay esperanza.

-Algunas de las grandes citas del programa del 50 aniversario de la asociación son esta misma semana, en torno al 24 de abril, cuando se cumplió el medio siglo justo de la firma de los primeros estatutos.

-Sí. El 23 de abril tuvimos una fiesta infantil de dos colegios, con cuentacuentos y la lectura continuada de ‘El Quijote’. El día 24 se inauguró la fachada y la sala de exposiciones, y para el día 26 tenemos en el Real Círculo de la Amistad el homenaje a los socios más antiguos. Luego, en mayo, el evento principal es el propio concurso, del 2 al 12. También tendremos el día 16 la primera de las conferencias sobre los propios patios y sobre su impacto en la economía de la ciudad. Y en junio, la segunda conferencia y dos conciertos. Cerraremos en septiembre con un gran concierto.

-Ya entrando en lo personal, ¿se siente aún un chaval de patio, como el que correteó en aquella casa que había frente a la Puerta del Rincón?

-Bueno (ríe). Un chaval de muchos años. Pero sí. Me crié en un patio y yo disfruto con esto. Los patios me hacen sentirme bien, me dan la vida.

-¿A este mundo le hace falta una dosis de patio?

-Pues sí. Fíjese desde que empezó la entrevista, cómo estamos charlando: la paz, la tranquilidad con la que se habla. En este rincón del patio se para el reloj.

-¿Cómo va la campaña de captación de nuevos socios?

-Va bien, no tanto como quisiéramos, pero va bien. Se puede hacer por la página web.

-Pues me apunto.

-¡Perfecto!