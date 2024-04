El Ayuntamiento abrirá "una reflexión" cuando acaben las Cruces de Mayo de Córdoba porque se han producido sucesos "inquietantes"

El equipo de gobierno no se plantea tomar medidas este año para evitar las aglomeraciones y problemas en el entorno de algunas de las Cruces de Mayo de Córdoba, pero el alcalde, José María Bellido, ha anunciado que llamará a los organizadores de esta fiesta cuando concluya este mes para hacer una reflexión conjunta sobre el modelo de cruces y su deriva, así como sobre los aforos en algunas plazas muy masificadas o cómo evitar el botellón. "Las cruces son una gran fiesta para convivir, no para molestar; para disfrutar, pero no para entrar en conflicto con los vecinos", ha defendido el alcalde antes de informar de que convocará en el mes de junio una comisión de cruces.

Este anuncio se produce después de que numerosos vecinos y colectivos hayan denunciado la situación generada por los ruidos y los malos olores derivados de las micciones en la calle y los botellones sobre todo en algunas zonas de la ciudad y de que hayan denunciado el "efecto cárcel" que provocan concentraciones tan elevadas de personas como las que se vieron el viernes por la noche en la plaza Conde de Priego.

Diario CÓRDOBA

Aunque esta mañana el delegado de Fiestas y Tradiciones Populares, Julián Urbano, había asegurado que de momento "no" se adoptarán nuevas medidas, apenas unas horas después el alcalde ha hecho hincapié en la necesidad de analizar lo que está sucediendo para que no se desvirtúe el modelo de las cruces de Córdoba. "Una fiesta con la característica de Córdoba de convivir y disfrutar, pero respetando", ha asegurado el primer edil después de admitir que se habían producido elementos este fin de semana que "desvirtúan las fiestas".

Bellido ha puntualizado, eso sí, que los problemas solo se han dado "en dos o tres puntos" de la ciudad (pintadas, aglomeraciones y botellones), pero ha reconocido que se han visto imágenes que les "inquietan".

Aumento de las denuncias policiales

Lo que, en todo caso, sí ha cambiado este año respecto al anterior es que se han incrementado la denuncias realizadas por la Policía Local tanto por hacer botellón como por miccionar en la vía pública.

En concreto, se ha pasado de que la Policía Local multara a 20 personas por orinar en la calle y a otras 35 por hacer botellón en 2023, a las 200 denuncias por micciones y 140 por botellón impuestas este año en apenas tres días de cruces (aún quedan tres días más).

Por su parte, el delegado Julián Urbano ha dicho que en el Ayuntamiento de Córdoba están en la clave de disfrutar del concurso de las cruces, del que precisamente ayer se conocieron los premios, negando en parte que este año estén ocurriendo sucesos distintos a los de otros años. «La gente disfruta como hace 35 años», ha dicho sin descartar que por motivos técnicos la Policía Local o los técnicos de seguridad se adopten algunas medidas. En cualquier caso, Urbano ha insistido en que reflexionar se reflexiona de manera continua y ha recordado que el Ayuntamiento se ha reunido de manera previa con las asociaciones vecinales y los colectivos más afectados por las cruces donde más jóvenes se concentran, las de Santa Marina y el Bailío, y que lo han seguido haciendo estos días, aplicando de hecho algunas de las medidas sugeridas y requeridas por ellos.